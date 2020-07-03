Що відчуває жінка, коли її жорстоко ґвалтують протягом семи годин?

Вам может ответить Неля Погребицкая. 26 лет. Ее вы могли видеть в новостях и прессе о самом громком деле про изнасилование в Кагарлыке…

Обратите внимание! Изнасилование в Кагарлыке: все было еще жестче и страшнее

Что извесно о деле?

Кто не слышал об этой истории, излагаю коротко: месяц назад двое полицейских в селе Ставы Киевской области попытались заставить Нелю подписать какую-то угодную им заяву (чтобы повысить показатели по раскрываемости). Она отказалась. Сперва они ее избили, надев на голову противогаз, потом пытали 4 часа, затем приковали наручниками к батарее; а затем насиловали в течении семи часов как половым образом, так и разными предметами…

Этих двух представителей правоохранительных органов сейчас держат в СИЗО, пока ведется следствие. Нелю до сих пор не осмотрел проф. гинеколог (местные врачи не захотели при ее обращении связываться с полицией)...

Предыдущий госадвокат только тем и занимался, что таскал девушку по ток-шоу, где ее называли шлюхой, самой спровоцировавшей изнасилование (приветики, наше, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе стыдятся об этом заявлять!!).

Сегодня Нелей занялись частные адвокаты. И мне удалось с ней встретиться. Я читала документы и экспертизу. Медобследованием ее я займусь!

Но есть одно Но! Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идет о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на свободу насиловать наших женщин и дочерей (есть уже сведения, что те двое насиловали и мужчин), заявляю, что буду освещать каждый судебный шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия!

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Вы понимаете, что я не могу помочь каждой такой "Неле", физически никак – их по всей Украине миллионы. Но раз у меня появился доступ к этому делу и следствию, обещаю, я не дам этой истории быть замятой хотя бы в публичном поле...