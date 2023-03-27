Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, місцеве феодальне кубло залучило усі ресурси, щоб "відмазати" трьох обвинувачених підлітків, яких підозрювали у зґвалтуванні на Закарпатті.

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Це повинно закінчитися не лише терміном в тюрмі

Як наголосив Гладких, місцева прокуратура замість того, щоб наполягати на жорсткішому вироку, перекваліфікувала все зі зґвалтування на статтю про "сексуальне насильство, без проникнення". Це уможливило зробити значно легший вирок обвинуваченим.

Всі про все прекрасно знали. Там феодальне кубло. Щодо цих хлопців, яким у школі написали позитивну характеристику… Люди пишуть мені, що це брехня. Хлопці раніше демонстрували девіантну поведінку, зокрема статеву. А мама завжди "відмазувала",

– стверджує Гладких з посиланням на власні джерела.

Він переконаний, що це має завершитися не лише справедливими термінами за ґратами для обвинувачених. Потрібно братися і за представників місцевої влади та прокуратури, орган опіки, колектив школи та інших, які були залучені у "відмазуванні" підлітків.

Такі історії, як розповів Гладких, траплялися вже не один раз. Багато де в Україні сидять місцеві "князьки" та "феодали", які вважають, що їхні синки можуть бути безкарними.

Надзвичайно позитивно, що українське суспільство звернуло увагу на цю історію. Це показує, що люди з різних бідних родин можуть себе захистити проти різних "царьків", які вірять у власну безкарність.

Дівчата з бідних родин мають побачити, що вони не самотні. Що в Україні є сили, які готові і можуть стати на захист та домогтися справедливості… Є надія, що у цій справі буде жорстка та показова реакція. Щоб "місцева пліснява", яка вважає себе поза законом, зрозуміла, що вона не є безкарною,

– підкреслив Гладких.

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