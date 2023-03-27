Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, местное феодальное кубло привлекло все ресурсы, чтобы "отмазать" троих обвиняемых подростков, которых подозревали в изнасиловании на Закарпатье.

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Это должно закончиться не только сроком в тюрьме

Как подчеркнул Гладких, местная прокуратура вместо того, чтобы настаивать на более жестком приговоре, переквалифицировала все из изнасилования на статью о "сексуальном насилии, без проникновения". Это позволило вынести гораздо более легкий приговор обвиняемым.

Все обо всем прекрасно знали. Там феодальное кубло. Насчет этих парней, которым в школе написали положительную характеристику… Люди пишут мне, что это ложь. Ребята ранее демонстрировали девиантное поведение, в том числе половое. А мама всегда "отмазывала",

– утверждает Гладких со ссылкой на собственные источники.

Он убежден, что это должно завершиться не только справедливыми сроками за решеткой для обвиняемых. Нужно браться и за представителей местных властей и прокуратуры, орган опеки, коллектив школы и других, привлеченных в "отмазывании" подростков.

Такие истории, как рассказал Гладких, случались уже не раз. Много где в Украине сидят местные "князьки" и "феодалы", которые считают, что их сыновья могут быть безнаказанными.

Очень положительно, что украинское общество обратило внимание на эту историю. Это показывает, что люди из разных бедных семей могут себя защитить против разных "царьков", верящих в собственную безнаказанность.

Девушки из бедных семей должны увидеть, что они не одиноки. Что в Украине есть силы, которые готовы и могут стать на защиту и добиться справедливости… Есть надежда, что в этом деле будет жесткая и показательная реакция. Чтобы "местная плесень", которая считает себя вне закона, поняла, что она не безнаказанна,

– подчеркнул Гладких.

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