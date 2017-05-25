В Україні заблокують ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах

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Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
Про це повідомляє "Новое время".
За словами глави держави, в Ягодині під час відвідування митного пункту на кордоні з Польщею він поспілкувався з українським власником машини з іноземними номерами, який прямував до Польщі. Власник машини зізнався президенту, що не перетинає кордон раз в 5 днів, як того вимагає закон.
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Порошенко наголосив, що подібні схеми, за якими ввозять нерозмитнені автомобілі в Україну, є нечесними по відношенню до інших автовласникам. В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися.
До слова, заява Президента України вже спричинила бурхливу реакцію серед автомобілістів.
Протест проти заборони ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах