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В Україні заблокують ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах

15:25, сьогодні 1781 Читать новость на русском
Протест проти заборони ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах
Протест проти заборони ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах / Getty Images

Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє "Новое время".

За словами глави держави, в Ягодині під час відвідування митного пункту на кордоні з Польщею він поспілкувався з українським власником машини з іноземними номерами, який прямував до Польщі. Власник машини зізнався президенту, що не перетинає кордон раз в 5 днів, як того вимагає закон.

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Порошенко наголосив, що подібні схеми, за якими ввозять нерозмитнені автомобілі в Україну, є нечесними по відношенню до інших автовласникам. В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися.

До слова, заява Президента України вже спричинила бурхливу реакцію серед автомобілістів.

Протест проти заборони ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах

Теги: Україна Петро Порошенко Держприкордонслужба Безвізовий режим
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