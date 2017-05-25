В Україні заблокують ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах

Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє "Новое время".

За словами глави держави, в Ягодині під час відвідування митного пункту на кордоні з Польщею він поспілкувався з українським власником машини з іноземними номерами, який прямував до Польщі. Власник машини зізнався президенту, що не перетинає кордон раз в 5 днів, як того вимагає закон.

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Порошенко наголосив, що подібні схеми, за якими ввозять нерозмитнені автомобілі в Україну, є нечесними по відношенню до інших автовласникам. В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися.

До слова, заява Президента України вже спричинила бурхливу реакцію серед автомобілістів.

Протест проти заборони ввезення автомобілів на іноземних реєстраційних номерах