Випуск новин за 11:00: Мафіозний "Роттердам плюс". Перевірка кордонів

У випуску новин за 25 травня станом на 11:00 – скандальна формула, за якою розраховують вартість вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій, несе корупційну загрозу для України. Петро Порошенко перевірив готовність українських прикордонних служб до впровадження безвізового режиму.

Також у випуску: Українській армії бракує надійних засобів зв'язку. У Києві з 15 липня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Екс-податківців Віктора Януковича суд відпускає під застави.

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