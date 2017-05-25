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Випуск новин за 11:00: Мафіозний "Роттердам плюс". Перевірка кордонів

Випуск новин 11:41, сьогодні 2 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 травня станом на 11:00 – скандальна формула, за якою розраховують вартість вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій, несе корупційну загрозу для України. Петро Порошенко перевірив готовність українських прикордонних служб до впровадження безвізового режиму.

Також у випуску:

Українській армії бракує надійних засобів зв'язку.

У Києві з 15 липня подорожчає проїзд у громадському транспорті.

Екс-податківців Віктора Януковича суд відпускає під застави.

Теги: Випуск новин Віктор Янукович Петро Порошенко Енергетика вугільна промисловість Держприкордонслужба Київ Транспорт Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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