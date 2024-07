SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) – це судові позови, які використовуються для тиску на людей чи організації, що висловлюють свої погляди чи беруть участь у громадських акціях. Ці позови часто мають на меті залякати та придушити громадську активність, намагаючись змусити людей мовчати чи відмовлятися від своїх позицій.

Прикладом може бути ситуація, яка сталася у квітні 2023 року. Тоді проросійський діяч Андрій Портнов подав позов проти керівниці проєкту журналістських розслідувань "Схеми" ("Радіо Свобода") Наталії Седлецької у справі про захист його честі, гідності та репутації. Ще у 2020 році відбувся підпал автомобіля редакції "Схем". Наталія з низкою українських медіа згадувала негативне ставлення Портнова до медіа, критикувала публікацію з іменем водія та номерів машини та його погрози редакції.

Печерський суд Києва задовольнив позов і зобов'язав Седлецьку спростувати інформацію, поширену у пості, опублікувавши рішення Печерського суду на своїй сторінці у фейсбуці.

Чому SLAPP досі працює

На жаль, випадки SLAPP часто стаються завдяки тому, що захист у суді, навіть проти безпідставного позову, може зайняти багато часу і коштів. Тому ті, хто представляє інтереси громадськості, часто вибирають шлях відмови від своїх позицій або претензій. Часто навіть просять вибачення та висловлюють "правильні" думки, які суперечать їхній власній думці, щоб уникнути негативних наслідків.

Що ж вирізняє ці позови від інших?

Фінансова та юридична перевага позивача.

Великий обсяг вимог до обвинувачених.

Прихована мета, яка може полягати в бажанні зупинити або сповільнити роботу організації та/або індивіда.

Безпідставність, несправедливість позову або "притягнута за вуха" причина щодо його подання.

Великі та часто необґрунтовані суми компенсацій.

Ще один приклад SLAPP-позову стався у вересні 2023 року. Тоді видання "Слідство.інфо" опублікувало розслідування про зв'язки українського бізнесмена Сергія Семенюка з Росією. Тоді ж він подав позов про "захист честі, гідності та ділової репутації" проти видання та журналістки Яніни Корнієнко, авторки розслідування. Нагадує ситуацію з іншим проросійським діячем Портновим, згаданим вище.

"Слідство.інфо" виявило, що клінінгові компанії Семенюка належать орбіті російського бізнесмена Едуарда Апсіта і пов'язані з Євгенієм Пригожиним. Протягом кількох років компанії Семенюка займаються прибиранням стратегічних залізничних, банківських та енергетичних об'єктів України. Ці послуги надаються і після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Найцікавіше те, що юридична команда Семенюка намагалася маніпулювати електронною системою відбору суддів для призначення судді, який вестиме справу. В результаті, як і стається в типовому SLAPP позові, команді "Слідство.інфо" винесли зобов'язання виплатити 200 000 гривень штрафу.

Як країни впроваджують анти-SLAPP законодавство?

Для того, аби захистити журналістів та активістів від такого тиску, уряди різних країн розробляють чи вже розробили відповідне законодавство.

В Австралійській столичній території Закон про захист громадської участі 2008 року захищає дії, спрямовані на вплив на громадську думку або сприяння діяльності щодо питань громадського інтересу. Сторона, що розпочинає чи підтримує справу з нецільовою метою, може бути зобов'язана сплатити фінансову санкцію.

У Канаді деякі випадки політичного наклепу та маніпулювання є рідкісними. Однак три найбільш населені провінції Канади (Квебек, Британська Колумбія та Онтаріо) прийняли законодавство проти SLAPP.

Щодо ЄС, 25 листопада 2020 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив "глибоку тривогу щодо стану свободи ЗМІ в ЄС в контексті зловживань та нападів на журналістів та працівників ЗМІ в деяких країнах-членів через їх професійну діяльність" і закликав Європейську Комісію "встановити мінімальні стандарти проти практик SLAPP по всій ЄС". У 2021 році Європейський Союз розглядав уведення директиви проти SLAPP для захисту свободи слова громадян Європи.

Окрім цього, ефективно функціонує ECPMF (European Centre for Press and Media Freedom), яка концентрує роботу на вирішенні SLAPP позовів.

Що зараз відбувається в ЄС щодо SLAPP

В Європі активісти, об'єднані у коаліцію Coalition Against SLAPPs in Europe, зафіксували зростання числа SLAPP-позовів у ЄС щорічно. Звіт за 2022 рік, опублікований фондом The Daphne Caruana Galizia Foundation, названим на честь мальтійської журналістки, вказує на 48 позовів, поданих проти неї перед її вбивством у 2017 році. В медіа часто згадують законопроєкт anti-SLAPP як "Daphne's law".

11 квітня 2024 року Європейський парламент підписав директиву ЄС проти SLAPP, яка була прийнята 27 лютого цього ж року. Ця директива встановлює мінімальні стандарти для захисту журналістів, активістів, науковців та інших громадських спостерігачів від зловживання судовими процесами в ЄС. Країнам-членам ЄС надано 24 місяці для впровадження цих норм у своє законодавство.

То чи буде в України таке законодавство

Наразі в Україні немає спеціалізованого законодавства проти SLAPP позовів, як такого. Однак існують ініціативи та обговорення щодо необхідності введення подібних заходів захисту. Ми вже стали свідками не одного позову, який викликав громадське обговорення щодо захисту прав свободи слова.

Для того, щоб анти-SLAPP законодавство справді працювало, потрібно лобіювати це рішення у Верховній Раді, співпрацювати з міжнародними партнерами та брати до уваги вдалі приклади його впровадження.

Наша інтеграція в ЄС вимагає подолання таких викликів і представлення нового ефективного законодавства. Співпраця активістів, громадських організацій та уряду може запобігати майбутнім SLAPP позовам та захищати свободу слова в Україні.