Зброї для цього має і буде достатньо. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов, коментуючи в інтерв'ю можливе російське вторгнення.

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Тішить око і вселяє надію у світле майбутнє, коли такої ж думки і наші союзники. Поки секретар РНБО разом з міністром оборони Олексієм Резніковим відвідали компанію, яка виробляє зброю.

Президент Володимир Зеленський відвідав засідання "Люблінського трикутника" за участю лідерів Польщі та Литви. Вони якраз і підтвердили, що перебувають з нами в авангарді стримування Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда також виступив проти будь-якої політики поступок щодо Росії. Мовляв, крок назад повинен зробити Путін, а не Україна. Підштовхнути його до цього кроку мають у США.

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Упродовж найближчих чотирьох тижнів адміністрація Джо Байдена має остаточно підготувати заходи, які завдадуть "непосильних, негайних і значних витрат російській економіці та фінансовій системі", якщо та вирішить піти війною на Україну.

Тепер це не будуть точкові санкції проти окремих російських компаній. Це буде вся Росія, яка опиниться під тотальними санкціями, щоб тягар війни її вже точно приплюснув.

Але є у цій бочці меду і ложка дьогтю. Полягає вона у тому, що підтримка США звісно добре, але Європа, як би ми на то не сподівались, найімовірніше, не стане з нами одним військовим фронтом.

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Чому? "Нічого особистого", – каже міністр оборони Великої Британії Бен Волес, просто Україна і досі – не в НАТО.

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Один військовий фронт

Але хоч з нами не стануть, та стануть на кордонах Болгарії та Румунії. Туди найближчим часом Північноатлантичний альянс має намір таки направити свої військові сили.

Свою присутність біля наших кордонів розширює Росія. Вона днями направила до Білорусі стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Це зробили нібито для "спільного патрулювання" регіонів вздовж західного кордону Білорусі. Насправді – для ще більшого нагнітання ситуації і шантажу.

Мова шантажу відома на Заході

Утім, як з'ясувалося, мова шантажу відома і нашим партнерам на Заході. Мовляв, добре, не братимемо Україну до НАТО, але і ви маєте піти на поступки:

Росія повинна вивести війська з Молдови і відновити її сувернітет;

забрати свої війська з Грузії і заодно відмовитися від визнання Абхазії та Південної Осетії;

вивести війська з України, повернути Крим;

вивести ракети "Іскандер" з Калінінграда.

Росія погоджується припинити операції із замаху на всіх, хто проживає в Європі, чи то Великій Британії, Німеччині та навіть в Росії.

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Держава-агресорка підтверджує свою прихильність до підписаних угод, зокрема до гельсінських угод, паризької хартії та будапештського меморандуму 1994 року і все.

Просто треба віддати те, що не ваше і забратися геть разом зі своїми "зеленими чоловічками", іскандерами і прихильниками "русского мира".