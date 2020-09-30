Азербайджан показав, як використовує дрони-камікадзе у Нагірному Карабасі: відео
Армія Азербайджану використовує дрони-камікадзе Harop для знищення вірменської техніки у Нагірному Карабасі. Такі дрони застосовують як високоточний ударний боєприпас.
У мережі опублікували відео, на якому видно як дрони-камікадзе вражають 4 танки типу Т-72 та 1 самохідну артилерійську установку типу 2С3 "Акація". Про це повідомляє Український мілітарний портал.
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У чому особливість безпілотника
- Наразі невідомо про тип бойової частини і ефективність після влучання.
- Безпілотники Harop Азербайджан придбав у ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries. З вагою у 135 кілограмів Harop може перебувати у небі до 6 годин.
- У разі виявлення цілі його використовують як високоточний ударний боєприпас. Для виявлення цілей безпілотник оснащений оптико-електронною та радіолокаційною станціями.
- Запускаються Harop з контейнера, розміщеного на самохідній пусковій установці. В Азербайджані це вантажні автомобілі типу МАЗ 6317 з дев’ятьма такими контейнерами.
Дивіться відео роботи дронів-камікадзе Нагірному Карабасі:
Яку ще техніку та зброю використовують у конфлікті
Вірменія та Азербайджан повідомляють про використання противником вертольотів, танків, артилерії, мінометів й великокаліберної зброї та завданні ракетних ударів.
- Вранці 27 вересня Вірменія заявила, що Азербайджан завдав ракетних ударів.
- Водночас Баку повідомило, що Збройні сили Вірменії за допомогою мінометів і великокаліберної зброї обстріляли населені пункти на лінії зіткнення.
- Того ж дня невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, стверджують, що їх столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.
- В Міноборони Вірменії повідомили, що військовим вдалося збити два вертольоти та три безпілотники азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки. У Баку підтвердили, що було збито один вертоліт.
- 29 вересня у Міноборони Азербайджану заявили, що Вірменія продовжує артобстріли.
- В Азербайджані заявили, що їх Збройнісили знищили танк, автомобіль і близько 10 вірменських військових, а вночі – колону автомобільної техніки і артилерійську батарею.
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Чому воюють в Нагірному Карабасі
- Поточний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. А загалом країни через Нігрний Карабах ворогують уже щонайменше століття.
- На початку 1990-х років Азербайджан втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів через конфлікт з вірменським населенням регіону та Вірменією.
- У 1994 році встановили режим припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку.
- 27 вересня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три бепілотники Азербайджану.