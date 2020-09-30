Армія Азербайджану використовує дрони-камікадзе Harop для знищення вірменської техніки у Нагірному Карабасі. Такі дрони застосовують як високоточний ударний боєприпас.

У мережі опублікували відео, на якому видно як дрони-камікадзе вражають 4 танки типу Т-72 та 1 самохідну артилерійську установку типу 2С3 "Акація". Про це повідомляє Український мілітарний портал.

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У чому особливість безпілотника

Наразі невідомо про тип бойової частини і ефективність після влучання.

Безпілотники Harop Азербайджан придбав у ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries. З вагою у 135 кілограмів Harop може перебувати у небі до 6 годин.

У разі виявлення цілі його використовують як високоточний ударний боєприпас. Для виявлення цілей безпілотник оснащений оптико-електронною та радіолокаційною станціями.

Запускаються Harop з контейнера, розміщеного на самохідній пусковій установці. В Азербайджані це вантажні автомобілі типу МАЗ 6317 з дев’ятьма такими контейнерами.

Дивіться відео роботи дронів-камікадзе Нагірному Карабасі:

Яку ще техніку та зброю використовують у конфлікті

Вірменія та Азербайджан повідомляють про використання противником вертольотів, танків, артилерії, мінометів й великокаліберної зброї та завданні ракетних ударів.

Вранці 27 вересня Вірменія заявила, що Азербайджан завдав ракетних ударів.

Водночас Баку повідомило, що Збройні сили Вірменії за допомогою мінометів і великокаліберної зброї обстріляли населені пункти на лінії зіткнення.

Того ж дня невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, стверджують, що їх столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.

В Міноборони Вірменії повідомили, що військовим вдалося збити два вертольоти та три безпілотники азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки. У Баку підтвердили, що було збито один вертоліт.

29 вересня у Міноборони Азербайджану заявили, що Вірменія продовжує артобстріли.

В Азербайджані заявили, що їх Збройнісили знищили танк, автомобіль і близько 10 вірменських військових, а вночі – колону автомобільної техніки і артилерійську батарею.

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