Цю інформацію підтвердив командувач Нацгвардії Микола Балан. Через стрілянину, яка сталася у Дніпрі в ніч проти 27 січня, він подав у відставку.

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За словами Балана, він доручив підлеглим підготувати аналіз по віськовій частині, в якій трапилася трагедія. Йому доповіли, що там справді були випадки самогубств. Сталися вони у 2018 або 2019 році. За попередньою інформацією, мовиться про 2 військових. Командувач Нацгвардії уточнив, що вони "зробили це ледь не на камеру".

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