Білоруські опозиціонери будуть й надалі шукати прихисток в Україні, а Білорусі можуть загрожувати нові санкції — впевнені експерти.

Нещодавно члени білоруської опозиційної Координаційної ради Іван Кравцов і Антон Родненков перетнули кордон з Україною та прибули до Києва, натомість, президент Білорусі Олександр Лукашенко просить українську сторону їх "повернути". Чому опозиціонери їдуть до України та яку позицію потрібно зайняти нашій державі читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Білоруські опозиціонери Кравцов та Родненков не будуть затримуватися в Україні

Чому білоруси їдуть до України

28 серпня Україна заборонила в’їзд іноземцям. Попри це, білорусів до країни пускають. Про це говорив і очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, який, однак, додав, що Україна буде жорстко реагувати на будь-які спроби спецслужб Росії та Білорусі використати цей факт, щоб посварити українців та білорусів.

Експерти кажуть, що білоруси їдуть до України через культурну та мовну близькість. Загалом, білоруси обирають різні країни. Їдуть також в Польщу та Литву, нагадаємо, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановском зараз перебуває саме в Литві.

"Україну вибирають з декількох причин, по-перше, це сусідня країна, по-друге, близька за мовою та культурою, тут простіше адаптуватися, до того ж вже є хороша і потужна білоруська громада, яка буде допомагати", — зазначає Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Він додає, що білоруські опозиціонери їдуть не по своїй волі, їх просто вивозять з країни, щоб викинути всі ключові фігури білоруської опозиції, які є серйозними людьми і можуть організовувати протести і впливати на них.

У свою чергу, Юрій Шуліпа, директор міжнародної спілки "Інститут національної політики", зауважив, що масово і систематично порушуючи права людини, авторитарні режими створюють міграційні потоки в сусідні країни, а разом з ними соціальні, організаційні, економічні та інші проблеми для цих країн. Власне, саме тому останнім часом і помітна тенденція напливу до України білорусів, яких переслідують на території їхньої держави через політичних мотивів.

У сукупності з напливом внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Криму, ОРДЛО, біженців з Росії, наплив біженців з території Білорусі здатний негативно вплинути не тільки на економіку, а й на соціальну сферу України, аж до настання колапсу української економіки, — вважає Шуліпа.

Також по темі: Лукашенко просить Україну "повернути" білорусів Родненкова та Кравцова

Що варто робити Україні

У цій ситуації Україна опинилася між двох вогнів, адже з одного боку ми підтримуємо протестний рух в Білорусі, а з іншого, опозиційні кандидати там мають тісний зв'язок з Росією. Володимир Фесенко зазначає, що України потрібно бути гнучкою для того, щоб україно-білоруський кордон не став для нас зоною ворожнечі і загрози.

Якщо зараз ми почнемо таврувати Лукашенка, то завтра на нашому кордоні з півночі будуть російські війська. Мало того, що ворог у нас є на північному сході, на Донбасі, в Криму, так тоді він ще і з'явиться на білоруському кордоні. Про це потрібно думати, — каже Фесенко.

Політолог додає, що у ситуації з опозиціонерами ми також дотримуємося правильної та гнучкої позиції: закриваємо кордони для іноземців, але залишаємо їх відкритими для білорусів, тому що є політична міграція, люди тікають звідти і варто ставитися до цього з розумінням.

Лілія Брудницька, експерт Центру структурної політології "Вибір", каже, що в тому разі, якщо українське суспільство і представники влади публічно підтримають білоруських опозиціонерів, певні кола розпочнуть контрпропаганду, а це може зашкодити нам на світовій арені.

Нас загнали у кут: підтримаємо – погано, ні – теж погано. На мій погляд, офіційний Київ застосує апробовану вже тактику подвійної гри: на рівні дипломатичному відбуватиметься абстрактними фразами про підтримку вільного вибору, на рівні соціуму, так, буде підтримка певними колами, але конкретики уникатимуть. Спрацює і чинник місцевих виборів – ми незабаром побачимо, хто розпіариться на Білорусі, — висловлює свою думку Брудницька.

Юрій Шуліпа вважає, що спільно з представниками країн Балтії і Польщі, Україна повинна підготувати і внести на розгляд Ради Безпеки ООН резолюцію про накладення санкцій на режим Лукашенка.

"Масштабність і вплив санкцій Ради Безпеки ООН здатні змусити Лукашенка відмовитися від незаконного переслідування громадян Білорусі і залишити незаконно займаний ним пост президента", — зауважив Шуліпа.

Він додав, що білоруських опозиціонерів потрібно в індивідуальному порядку перевіряти на предмет зв'язків з російськими ворожими спецслужбами і структурами. Якщо буде з’ясовано, що перебування тієї чи іншої людини, яка протистоїть режиму Лукашенка, несе загрозу національній безпеці України, такому діячеві потрібно відмовити в подальшому перебуванні в нашій країні та депортувати.