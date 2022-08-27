Хто може стати власником заводу

На придбання заводу Mercedes-Benz у росії відкрили тендер, у якому беруть участь кілька дилерів. Угода також передбачає продаж прав дистриб'ютора марки на російському ринку.

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Представник російського офісу Mercedes-Benz заявив, що компанія розглядає "різні варіанти ведення бізнесу в росії", але конкретних рішень поки не прийнято. Зауважимо, що представники компанії поки що ніяк не коментували продаж заводу у країні-агресорці.

Нагадаємо! Mercedes призупинив постачання автомобілів до росії 3 березня, після цинічного нападу агресорки на територію України, про що компанія повідомила у твітері. Автовиробник постачав у країну не лише легкові автомобілі, а й фургони.

Згідно з попередньою інформацією, найбільш ймовірним покупцем може стати дилер "Автодім". Один з інсайдерів зазначив, що угода з ним перебуває у завершальній стадії, однак є деякі "проблеми з документами".

Кому зараз належить завод Mercedes-Benz

Зараз 80% заводу Mercedes-Benz у підмосков'ї володіє головна компанія Mercedes-Benz AG, а ще 20% належать спільному підприємству "Даймлер Камаз РУС".

Завод Mercedes в росії запустили у 2019 році, і, як відомо, він ще не повернув інвестиції. У фінансовому звіті за другий квартал Mercedes-Benz врахував ризики експропріації активів у росії, а втрати бізнесу в країні-агресорці у легковому сегменті за перші пів року оцінили у 658 мільйонів євро.