Кто может стать владельцем завода
На покупку завода Mercedes-Benz в россии открыли тендер, в котором участвуют несколько дилеров. Соглашение также предусматривает продажу прав дистрибьютора марки на российском рынке.
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Представитель российского офиса Mercedes-Benz заявил, что компания рассматривает "различные варианты ведения бизнеса в россии", но конкретные решения пока не приняты. Отметим, что представители компании пока никак не комментировали продажу завода в стране-агрессоре.
Согласно предварительной информации, наиболее вероятным покупателем может стать дилер "Автодом". Один из инсайдеров отметил, что соглашение с ним находится на завершающей стадии, однако есть некоторые "проблемы с документами".
Кому сейчас принадлежит завод Mercedes-Benz
Сейчас 80% завода Mercedes-Benz в подмосковье владеет главная компания Mercedes-Benz AG, а еще 20% принадлежат совместному предприятию Даймлер Камаз РУС.
Завод Mercedes в россии запустили в 2019 году, и, как известно, он еще не вернул инвестиции. В финансовом отчете за второй квартал Mercedes-Benz учел риски экспроприации активов в россии, а потери бизнеса в стране-агрессоре в легковом сегменте за первые полгода оценили в 658 миллионов евро.