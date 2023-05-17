За последние несколько дней, по меньшей мере, 7 достаточно мощных компаний сообщили о банкротстве. Среди скандального издания Vice, попавшее под шквал критики через интервью с так называемым русским уполномоченным по правам ребенка. Речь идет о Марии Львов-Беловой, на имя которой международный уголовный суд в Гааге выдал орден на арест из-за похищения украинских детей.
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Что происходит с компаниями в США
В целом причина появления большего количества компаний, начинающих процедуру банкротства, достаточно проста и очевидна – повышение базовой ставки Федеральным резервом. Главная цель американского центробанка – умиротворение инфляции в стране.
Однако политика Федерального резерва обнаружила так называемые слабые руки на рынке. Речь идет о стремительно набирающем обороты кредитном кризисе, а также вредит компаниям, имеющим значительные долговые обязательства. В то же время для тех, кто стремится рефинансировать свои бизнесы, уже поздно.
Позиции экспертов
По данным Moody, актуальный тренд на банкротство только набирает обороты. Ожидается, что количество дефолтов для компаний со спекулятивными долгами вырастет до 4,9% к марту 2024 года. К концу первого квартала 2023 года этот показатель составлял 2,9%. В долгосрочной перспективе этот индикатор может колебаться на уровне 4,1%.
В то время как эксперты S&P Global оценивают ситуацию не намного лучше предыдущих коллег. Они считают, что количество дефолтов компаний с низким рейтингом достигнет отметки на уровне 4% к концу года. Что больше, чем вдвое больше 1,7%, зафиксировавшихся в конце 2022 года.
Также добавляют, что вообще ни один сектор не застрахован от схожих проблем. Особенно это касается компаний, которые активно увеличивали свои долговые обязательства в период низких ставок.