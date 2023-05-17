За последние несколько дней, по меньшей мере, 7 достаточно мощных компаний сообщили о банкротстве. Среди скандального издания Vice, попавшее под шквал критики через интервью с так называемым русским уполномоченным по правам ребенка. Речь идет о Марии Львов-Беловой, на имя которой международный уголовный суд в Гааге выдал орден на арест из-за похищения украинских детей.

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Что происходит с компаниями в США

В целом причина появления большего количества компаний, начинающих процедуру банкротства, достаточно проста и очевидна – повышение базовой ставки Федеральным резервом. Главная цель американского центробанка – умиротворение инфляции в стране.

Однако политика Федерального резерва обнаружила так называемые слабые руки на рынке. Речь идет о стремительно набирающем обороты кредитном кризисе, а также вредит компаниям, имеющим значительные долговые обязательства. В то же время для тех, кто стремится рефинансировать свои бизнесы, уже поздно.

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Позиции экспертов

По данным Moody, актуальный тренд на банкротство только набирает обороты. Ожидается, что количество дефолтов для компаний со спекулятивными долгами вырастет до 4,9% к марту 2024 года. К концу первого квартала 2023 года этот показатель составлял 2,9%. В долгосрочной перспективе этот индикатор может колебаться на уровне 4,1%.

В то время как эксперты S&P Global оценивают ситуацию не намного лучше предыдущих коллег. Они считают, что количество дефолтов компаний с низким рейтингом достигнет отметки на уровне 4% к концу года. Что больше, чем вдвое больше 1,7%, зафиксировавшихся в конце 2022 года.

Также добавляют, что вообще ни один сектор не застрахован от схожих проблем. Особенно это касается компаний, которые активно увеличивали свои долговые обязательства в период низких ставок.