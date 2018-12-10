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      Через подібні вироки підривається довіра до суду, – експерт щодо поновлення на посаді Чорнобука

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      Верховний суд України поновив на посаді кримського суддю Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Головною причиною такого рішення стало те, що депутати порушили процедуру його звільнення: у голосуванні взяли участь більше депутатів, ніж були присутні на засіданні, а отже наявний факт кнопкодавства.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Таран.

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      Він зауважив, що людина, яка претендує на високу посаду, а також представляє інтереси країни має бути бездоганно "чистою". 

      Мені особисто, як громадянину, це не подобається. Через такі речі підривається довіра до суду. І саме через це ми всією країною виносимо вироки, не дочекавшись рішення суду, бо до нього довіри немає,
      – сказав Таран.

      Екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук
      Екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук

      Він погодився, що, з одного боку, Верховний суд вчинив правильно, адже процедура винесення рішення екс-судді Чорнобуку була виконана неналежно. Проте, з іншого боку, цю людину очевидно не можна поновлювати на посаді.

      Я думаю, за кнопкодавство має бути покарання і вже не перший рік очікую від парламенту якихось серйозних санкцій. Вважаю, кнопкодавство – явище ганебне. А його застосування у цьому конкретному випадку свідчить ще й про мотивацію тих людей, які поновили Чорнобука на посаді,
      – наголосив експерт. 

      Нагадаємо, за версією слідства, під час анексії Росією Криму Чорнобук співпрацював з окупаційною владою. Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вивчати законодавство Росії та отримувати російські паспорти.

      Теги: Судді Новини України Апеляційний суд Києва Верховний суд України Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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