Через подібні вироки підривається довіра до суду, – експерт щодо поновлення на посаді Чорнобука

Верховний суд України поновив на посаді кримського суддю Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Головною причиною такого рішення стало те, що депутати порушили процедуру його звільнення: у голосуванні взяли участь більше депутатів, ніж були присутні на засіданні, а отже наявний факт кнопкодавства.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Таран.

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Він зауважив, що людина, яка претендує на високу посаду, а також представляє інтереси країни має бути бездоганно "чистою".

Мені особисто, як громадянину, це не подобається. Через такі речі підривається довіра до суду. І саме через це ми всією країною виносимо вироки, не дочекавшись рішення суду, бо до нього довіри немає,

– сказав Таран.



Екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук

Він погодився, що, з одного боку, Верховний суд вчинив правильно, адже процедура винесення рішення екс-судді Чорнобуку була виконана неналежно. Проте, з іншого боку, цю людину очевидно не можна поновлювати на посаді.

Я думаю, за кнопкодавство має бути покарання і вже не перший рік очікую від парламенту якихось серйозних санкцій. Вважаю, кнопкодавство – явище ганебне. А його застосування у цьому конкретному випадку свідчить ще й про мотивацію тих людей, які поновили Чорнобука на посаді,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, за версією слідства, під час анексії Росією Криму Чорнобук співпрацював з окупаційною владою. Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вивчати законодавство Росії та отримувати російські паспорти.