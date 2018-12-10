Через подібні вироки підривається довіра до суду, – експерт щодо поновлення на посаді Чорнобука
Верховний суд України поновив на посаді кримського суддю Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Головною причиною такого рішення стало те, що депутати порушили процедуру його звільнення: у голосуванні взяли участь більше депутатів, ніж були присутні на засіданні, а отже наявний факт кнопкодавства.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Таран.
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Він зауважив, що людина, яка претендує на високу посаду, а також представляє інтереси країни має бути бездоганно "чистою".
Мені особисто, як громадянину, це не подобається. Через такі речі підривається довіра до суду. І саме через це ми всією країною виносимо вироки, не дочекавшись рішення суду, бо до нього довіри немає,
– сказав Таран.
Екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук
Він погодився, що, з одного боку, Верховний суд вчинив правильно, адже процедура винесення рішення екс-судді Чорнобуку була виконана неналежно. Проте, з іншого боку, цю людину очевидно не можна поновлювати на посаді.
Я думаю, за кнопкодавство має бути покарання і вже не перший рік очікую від парламенту якихось серйозних санкцій. Вважаю, кнопкодавство – явище ганебне. А його застосування у цьому конкретному випадку свідчить ще й про мотивацію тих людей, які поновили Чорнобука на посаді,
– наголосив експерт.
Нагадаємо, за версією слідства, під час анексії Росією Криму Чорнобук співпрацював з окупаційною владою. Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вивчати законодавство Росії та отримувати російські паспорти.