Чи розкуплять іноземці українські землі через нову реформу: приклад успішних країн

Про наслідки нової земельної реформи – в ефірі 24 каналу розповіли народний депутат України фракції "Батьківщина" Вадим Івченко та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Народний депутат України фракції "Батьківщина" Вадим Івченко:

– Перше: 0,15% – це 213 тисяч гектарів. Тобто фактично один власник у нас буде мати 213 тисяч гектарів – це рівно половина сільськогосподарської землі Тернопільської області.

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– Друге: іноземці – це повна брехня. Бо дозволяють купувати землю іноземцям, які три роки працюють в Україні. По даних, які сьогодні ми маємо з відкритих джерел, іноземці обробляють в Україні приблизно 8 мільйонів гектарів. Тобто 25% землі наші українці в переважному праві вже купити не можуть.

Ми постійно говоримо про продаж землі. Ми не говоримо про те: "А що може відбутися після того, коли ми запустимо?". Чи у нас з’явиться фермер сильний, потужний? Чи у нас з’явиться землевласник? Чи у нас залишаться села? Чи буде розвиток сільських територій?

– Коли говориться, що в Конституції (земля – 24 канал) – це власність українського народу, то скажіть, будь ласка, про 25% території, які перейдуть китайцям чи Саудівській Аравії. Ми ж не будемо контролювати купівлю-продаж корпоративних прав.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса:

– Наразі українців лякають тим, що великі агрохолдинги прийдуть та скуплять усю нашу землю. А за законом, найбільша кількість землі, що може бути зосереджена в одних руках – це 200 тисяч гектарів.

Закон передбачає те, що великі агрохолдинги матимуть набагато менше землі, ніж вони мають зараз. Загалом же усі великі агрохолдинги сумарно контролюють менше за 15% сільськогосподарської землі. Тому говорити про те, що агрохолдинги скуплять всю українську землю – безпідставно.

– Щодо купівлі землі іноземцями. Давайте не перекручувати факти. Ми говоримо про власність народу, про приватну власність людей. Сидячі тут, як ми можемо обмежувати приватну власність?

– І навіть, якщо якийсь відсоток української землі купить іноземець, то нічого страшного не трапиться. Неважливо хто саме оброблятиме українські землі, головне – аби платили податки.



Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу

Народний депутат України фракції "Батьківщина" Вадим Івченко:

– Коли ви спираєтесь на щось, то покажіть мені, будь ласка, хоч одну країну, яка запроваджувала обіг землі й не робила протекціоністські міри, тобто захист власного товаровиробника. Це перше.

– Друге. У вас же є досвід Латвії та Литви, коли вони запустили ліберальний ринок, то відбулося наступне. Через 20 років латвійці почали орендувати землю у шведів, у норвежців, у фінів, які масово скупили землю. Більшість землі там – це 2,3 мільйона чи 2,6 мільйона гектарів земель, які можна обробляти, то реально обробляється 1,600 мільйона. А 800 тисяч гектарів ніхто не дивиться яким чином і що там відбувається.



Вадим Івченко

– Доходить до наступного. Перше – земля вже не латвійська. Друге – що хочуть, те і роблять. Третє – власний громадянин іде й бере в оренду в датчанина норвежця і так далі.

– Подивіться досвід всіх країн. Земля обертається навколо тих людей, які працюють на землі, які створюють бізнес, які живуть на певній території. Це Франція, це Німеччина, це Польща. Вона не обертається у спекулянта, вона не обертається у інвест-банкіра. Вона обертається навколо людей, які там живуть й створюють господарство.

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– Питання в тому, що вони (іноземці – 24 канал) сьогодні мають великий пріоритет. Оскільки в них дешеві кошти, в них дешеві кредити, в них працює система, коли вирощують щось в Україні, то вони здешевлюють свою собівартість цієї продукції коштом дотації і так далі. Ми не в рівних умовах. Ви сьогодні ідете в банк берете під 18-20% гривні. А вони беруть під 1,2%, під 3% і ці кошти будуть до нас заводитись.



Ціни на землю під мораторієм в Україні / Інфографіка 24 каналу

Що передбачає законопроєкт №2178-10У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.



Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі великі агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.



Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.