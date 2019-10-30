22:07
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, сьогодні
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Актуальне інтерв'ю
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Чи розкуплять іноземці українські землі через нову реформу: приклад успішних країн

      Актуальне інтерв'ю 12

      Про наслідки нової земельної реформи – в ефірі 24 каналу розповіли народний депутат України фракції "Батьківщина" Вадим Івченко та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Народний депутат України фракції "Батьківщина" Вадим Івченко:

      – Перше: 0,15% – це 213 тисяч гектарів. Тобто фактично один власник у нас буде мати 213 тисяч гектарів – це рівно половина сільськогосподарської землі Тернопільської області.

      Читайте також: Скандал із Зеленським у Золотому: як може бути причетний Аваков

      – Друге: іноземці – це повна брехня. Бо дозволяють купувати землю іноземцям, які три роки працюють в Україні. По даних, які сьогодні ми маємо з відкритих джерел, іноземці обробляють в Україні приблизно 8 мільйонів гектарів. Тобто 25% землі наші українці в переважному праві вже купити не можуть.

      Ми постійно говоримо про продаж землі. Ми не говоримо про те: "А що може відбутися після того, коли ми запустимо?". Чи у нас з’явиться фермер сильний, потужний? Чи у нас з’явиться землевласник? Чи у нас залишаться села? Чи буде розвиток сільських територій?

      – Коли говориться, що в Конституції (земля – 24 канал) – це власність українського народу, то скажіть, будь ласка, про 25% території, які перейдуть китайцям чи Саудівській Аравії. Ми ж не будемо контролювати купівлю-продаж корпоративних прав.

      Інвестиційний банкір Сергій Фурса: 

      Наразі українців лякають тим, що великі агрохолдинги прийдуть та скуплять усю нашу землю. А за законом, найбільша кількість землі, що може бути зосереджена в одних руках – це 200 тисяч гектарів.

      Закон передбачає те, що великі агрохолдинги матимуть набагато менше землі, ніж вони мають зараз. Загалом же усі великі агрохолдинги сумарно контролюють менше за 15% сільськогосподарської землі. Тому говорити про те, що агрохолдинги скуплять всю українську землю – безпідставно.

      – Щодо купівлі землі іноземцями. Давайте не перекручувати факти. Ми говоримо про власність народу, про приватну власність людей. Сидячі тут, як ми можемо обмежувати приватну власність?

      – І навіть, якщо якийсь відсоток української землі купить іноземець, то нічого страшного не трапиться. Неважливо хто саме оброблятиме українські землі, головне – аби платили податки.


      Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу

      Народний депутат України фракції "Батьківщина" Вадим Івченко:

      – Коли ви спираєтесь на щось, то покажіть мені, будь ласка, хоч одну країну, яка запроваджувала обіг землі й не робила протекціоністські міри, тобто захист власного товаровиробника. Це перше.

      – Друге. У вас же є досвід Латвії та Литви, коли вони запустили ліберальний ринок, то відбулося наступне. Через 20 років латвійці почали орендувати землю у шведів, у норвежців, у фінів, які масово скупили землю. Більшість землі там – це 2,3 мільйона чи 2,6 мільйона гектарів земель, які можна обробляти, то реально обробляється 1,600 мільйона. А 800 тисяч гектарів ніхто не дивиться яким чином і що там відбувається.

      Вадим Івченко
      Вадим Івченко

      – Доходить до наступного. Перше – земля вже не латвійська. Друге – що хочуть, те і роблять. Третє – власний громадянин іде й бере в оренду в датчанина норвежця і так далі.

      – Подивіться досвід всіх країн. Земля обертається навколо тих людей, які працюють на землі, які створюють бізнес, які живуть на певній території. Це Франція, це Німеччина, це Польща. Вона не обертається у спекулянта, вона не обертається у інвест-банкіра. Вона обертається навколо людей, які там живуть й створюють господарство.

      Читайте також: Більше нагадує піар-акцію, ніж бажання захищати територію, – експерт про добровольців у Золотому

      – Питання в тому, що вони (іноземці – 24 канал) сьогодні мають великий пріоритет. Оскільки в них дешеві кошти, в них дешеві кредити, в них працює система, коли вирощують щось в Україні, то вони здешевлюють свою собівартість цієї продукції коштом дотації і так далі. Ми не в рівних умовах. Ви сьогодні ідете в банк берете під 18-20% гривні. А вони беруть під 1,2%, під 3% і ці кошти будуть до нас заводитись.


      Ціни на землю під мораторієм в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Що передбачає законопроєкт №2178-10У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі великі агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

      Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

      blog_ava
      Що робити, коли нудно: цікаві ідеї
      сьогодні
      4997
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Законодавство Сільське господарство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      сьогодні , 22:03 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      Яніна Ткачук 10580
      Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      сьогодні , 21:49 Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      Ірина Кошанська 99
      Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      сьогодні , 21:01 Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      Світлана Попова 1234
      Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський
      сьогодні , 20:32 Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський
      Євгенія Мазур 3786
      Добровольці і закон: про інцидент навколо "Азову" і особливості російської пропаганди
      сьогодні , 19:01 Добровольці і закон: про інцидент навколо "Азову" і особливості російської пропаганди
      Інна Жолобович 624
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук