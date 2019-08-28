Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта

Навколо можливого призначення депутата Валерія Дубіля одним із керівників парламентського комітету з питань охорони здоров'я загострюється ситуація. Пацієнтські та антикорупційні організації виступили проти нього. Виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко розповідає журналісту 24 каналу про небезпеку такого призначення.

Помічники зі "шлейфом"

24 канал вже писав про корупцію в медицині, яка, на думку пацієнтських організацій, супроводжувала роботу екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Якщо екс-чиновниця днями повернулась в Україну (щоправда, її одразу затримали), то дехто з її наближених не лише не залишав країну, а й непогано прилаштувався.

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Зокрема, йдеться про Дмитра Підтуркіна. Останнім часом він був помічником-консультантом депутата Валерія Дубіля, якого пропонують на посаду першого заступника Комітету з питань здоров'я нації, медичних послуг та медичного страхування.

Хто такий Валерій Дубіль?Народний депутат від партії "Батьківщина". Закінчив Прилуцьке медичне училище за фахом фельдшер-акушер та Київський економічний університет за спеціальністю "Економіка і підприємництво". З 2008 року народний депутат України.

Про можливе призначення в медкомітет депутата Валерія Дубіля громадськість дізналась від ЗМІ й одразу ж почала бити на сполох. Адже цей комітет розглядає усі законопроекти, пов'язані з розвитком медицини в нашій країні.

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Ми занепокоєні можливим призначенням Валерія Дубіля на цю посаду, бо він пов'язаний з Дмитром Підтуркіним, який є його помічником, та був радником Раїси Богатирьової,

– вважає Іваненко.

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До речі, Раїса Богатирьова днями повернулась до України та її затримала Національна поліція. Як розповідає Інна Іваненко колишню чиновницю затримали через те, що на неї заведено кримінальну справу: її звинувачують у переплаті державних коштів при закупівлі ліків, медичних виробів за час, коли вона обіймала посаду міністра. Йдеться про мільярд гривень.

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Один із топ-посадовців, який, у випадку призначення, вирішуватиме як повинна розвиватись сфера охорони здоров'я має помічника, який був задіяний у корупції. Це ж очевидно,

– зазначає Інна Іваненко.

Безкоштовні ліки все ж існують

Розповідаючи про Дмитра Підуркіна, експерт наголошує, що громадськість має насторожити сам факт того, що він був радником Раїси Богатирьової. За інформацією очільниці благодійного фонду, Дмитро Підтуркін був задіяний у процесах закупівлі ліків на центральному рівні, коли Богатирьова була міністром. Саме за ці закупівлі на екс-міністерку відкрито кримінальну справу.



В лікарнях мають видавати потрібні ліки / Фото GettyImages

Інна Іваненко, розповідає, що в ті часи пацієнти не знали про наявність в лікарнях безкоштовних ліків, закуплених державою. Пацієнти не бачили безкоштовних ліків: вони банально не доходили до звичайних громадян, яким вони були дуже потрібні. Адже частина з них розкрадалась на найвищому рівні під час закупівель, інша частина, яка "спускалась" вниз, не доходила до пацієнтів, бо їх перепродували в аптеках. На думку пацієнтських організацій, зараз ситуація вирівнялась і люди почали отримувати безкоштовні ліки в лікарнях.

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Щодо судових баталій між ФБ "Пацієнти України" та Дмитром Підтуркіним, то вже є рішення Верховного Суду, яке доводить – він був радником міністра охорони здоров'я за часів Януковича і мав вплив на тендерні закупівлі.

За що судився Дмитро Підтуркін з БФ "Пацієнти України"? Дмитро Підтуркін в 2016 році звернувся до суду за захистом з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. В позові йшлось проте, що Олександра Устінова, яка тоді була членом правління ГО "Центр протидії корупції" розповсюдила неправдиву інформацію. Шевченківський районний суд Києва зобов'язав ГО "ЦПК" спростувати недостовірну інформацію. Згодом вже Верховний Суд своїм рішенням від 29 серпня 2018 року направив справу на повторний розгляд. А вже в 2019 році ЦПК виграв справу у суді.