Детальний аналіз партійних списків: чим здивують парламентські вибори

Сьогодні ми поговоримо без ілюзій про списки партій: хто балотуватиметься в депутати на парламентських виборах. Від цього безпосередньо залежить, чи спроможна буде наступна Верховна Рада приймати якісні законопроекти, голосувати за реформи і взагалі сприяти розвитку України.

Тож, під час вибору партії, за яку ви будете голосувати, важливо знати не тільки прізвище лідера партії. Треба розуміти не тільки ідеологію партії, якщо вона взагалі у неї є. Принципово ознайомитись із складом цієї партії.

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Чи є в списку партії фахівці та професіонали, чесні та порядні люди. Чи там лише наближені до лідера особи, такі собі "любі друзі". Чи затесались якісь "токсичні" і "зашкварені" фігури? Переважають у списку "нові обличчя" чи там виключно нафталінові "старі". Все це має значення.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

"Слуга народу"

Фаворит перегонів, партія "Слуга народу", мала феноменальну підтримку приблизно 50% ще до оприлюднення списку партії. Навряд чи презентація списку кардинально змінить вподобання українців щодо цієї політичної сили.

Скажу чесно: більшість людей із презентованої сотні кандидатів у депутати від "Слуги народу" мені невідома. Але здивувало те, що третім номером у списку йде Ірина Венедиктова, яка провалила конкурсний відбір до Верховного суду України за результатами іспиту.

Також викликає запитання одинадцятий номер "Слуги народу" – скандальний Сергій Бабак, який називав "абсолютно реальною" зарплату вчителям в розмірі 4 тисячі доларів на місяць. Як мінімум, неоднозначними є кандидатури журналіста Олександра Дубинського й блогера Макса Бужанського, які будуть балотуватися по "мажоритарці" від "Слуги народу".

Адже Дубинський минулого року зустрічався в Австрії з головним редактором проросійського видання "Страна.ua" Ігорем Гужвою та екс-соратником Януковича Андрієм Портновим. А Бужанський є відвертим противником Революції гідності.



Олександр Дубинський з Ігорем Гужвою та Андрієм Портновим

Також не зрозуміло, чим заслужив собі місце в списку "Слуги народу" Дмитро Співак, який встиг побувати в команді Тимошенко, Королевської, Порошенка та є ведучим на телеканалі, який пов'язують із кумом Путіна. Крім того, в соцмережах обурились 100 місцем у списку Лізи Богуцької, блогерки та соратниці Михайла Саакашвілі, яка відзначилась провокаційними заявами.

Заради балансу, відзначимо фігуру в списку "Слуги народу", яка однозначно викликає симпатію та повагу. Це IT-підприємець Давид Арахамія. Він відомий ще тим, що заснував волонтерський фонд, який допомагає українській армії.

В принципі, список не остаточний. Якщо буде негативна реакція суспільства на тих чи інших осіб, керівництво "Слуги народу" обіцяє гнати в шию таких персонажів.

"Голос"

Партія "Голос" Святослава Вакарчука зібрала дуже потужну команду незаплямованих і фахових осіб.



Команда Вакарчука

Антикорупціонер Ярослав Юрчишин, IT-підприємиць Кіра Рудик, журналіст Сергій Рахманін, освітній експерт Іван Примаченко та інші. А вишенька на торті – це зірковий шоумен Сергій Притула.

З таким складом новостворена партія "Голос" має всі шанси обійти на виборах "Європейську солідарність" Петра Порошенка.

"Європейська солідарність"

Адже перша десятка списку оновленої БПП не зовсім вписується в тренд запиту на "нові обличчя". Другий номер у списку – Андрій Парубій, спікер Верховної Ради, добре відоме всім нам обличчя. Третій номер у списку – Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради, теж чинний політик.

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Ще в десятці списку "Європейської солідарності" є Іванна Климпуш-Цинцадзе – чинний віце-прем'єр з євроатлантичної інтеграції. "Новими обличчями" можна назвати хіба що військового Михайла Забродського, співачку Софію Федіну та медика-волонтера Яну Зінкевич.



Перша десятка списку Порошенка

А присутність голови Львівської ОДА Олега Синютки в десятці "Європейської солідарності" є, очевидно, винагородою за перемогу Порошенка в цьому регіоні під час президентських виборів.

"Батьківщина"

Юлія Тимошенко презентувала лише п'ятірку виборчого списку "Батьківщини". І там без "нових облич" – Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв. Знайомі до болю прізвища, давні партнери і соратники Юлії Володимирівни.



Перша п'ятірка у списку "Батьківщини"

Очевидно, ядерному електорату Тимошенко і не потрібні "нові обличчя" – головне, що вона очолює партію, цього достатньо.

"Українська стратегія"

Партія "Українська стратегія" Володимира Гройсмана до оприлюднення першої десятки кандидатів мала примарні шанси на потрапляння до парламенту, згідно з соціологією.

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Команда Володимира Гройсмана

Чи зміниться ситуація зараз важко сказати, бо "новими обличчями" там навіть не пахне. У першій десятці партії – міністр освіти Лілія Гриневич, міністр культури Євген Нищук та міністр юстиції Павло Петренко.

"Сила і честь" та "Аграрна партія"

Не вразив "новими обличчями" у своїй політичній силі Ігор Смешко. Серед презентованої десятки списку партії "Сила і честь" цілих три особи – це колишні депутати "Самопомочі".



Смешко представив кандидатів до парламенту від партії "Сила і честь"

Ще одна особа – колишній депутат БПП. Також в десятці партії Смешка є екс-голова митниці. Ну, і куди ж без артистів у партії – співаки Білоножки.

Взагалі, масовий похід артистів у політику – це один із ключових трендів цієї передвиборчої кампанії. Наприклад, Михайло Поплавський очолив список "Аграрної партії".

І, якщо без жартів, то він виглядає доволі органічно для електорату цієї партії, який проживає в селах

"Опозиційна платформа – За життя", та "Опоблок"

От хто взагалі не напружувався щодо залучення "нових облич" до списку – це "Опозиційна платформа – За життя". Там, навпаки, одні ветерани української політики, які ідеологічно є проросійськими: Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич та інші.

"Білою вороною" в цій компанії представників "русского мира" виглядає Ілля Кива – він же був регіональним керівником "Правого сектору".

Спільний список кандидатів буде у "Опозиційного блоку", партії "Наші", "Миру та розвитку", "Відродження", "Довіряй справам".

Об'єднання націоналістів

Балотуватимуться по єдиному списку й націоналісти. Олег Тягнибок, Андрій Білецький і Дмитро Ярош об'єднали зусилля, очевидно, усвідомлюючи відсутність шансів на потрапляння до парламенту окремими силами.

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"Об'єднання "Самопоміч"

В 2014 році партії "Самопоміч" вдалося посісти третє місце на виборах і набрати 11% голосів завдяки новим обличчям. І на цей раз "Самопоміч" робить ставку на "нові обличчя", які складають 80% списку (наприклад, активіст-антикорупціонер Олександра Дрік, ветеран АТО Віталій Фидрин, харківський волонтер Тетяна Бідняк та інші). Також партія включила до списку депутатів, які позитивно себе проявили в чинній Верховній Раді (віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, лідер фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк, депутат від "Самопомочі" Тетяна Острикова). Цікаво, що на представників "Самопомочі" є попит в інших політичних силах – зокрема, цілих три екс-депутати "Самопомочі" потрапили до списків партії Ігоря Смешка.

Аналізуйте кандидатів у депутати, знаходьте кращих, цікавтесь новими прізвищами і живіть без ілюзій.

Автор: Олексій Мінаков