Все трапилось приблизно о 21:00 на перехресті вулиць Калинової та Путиловської. Про це виданню повідомили особисті джерела, інформації від поліції наразі немає.

До теми На Дніпропетровщині змінили комендантську годину: не можна виходити з дому після 20:00

"За попередньою інформацією, під час комендантської години, коли була повітряна тривога, Toyota Prado їхав вулицею Калиновою і не зупинився на вимогу поліції. Внаслідок чого по ньому відкрили вогонь", – мовиться у повідомлені.

Інформації щодо постраждалих немає. Обставини з'ясовуються.

Увага! Під час комендантської години усі мешканці міста чи області повинні перебувати вдома. Мешканцям Дніпропетровщині заборонено виходити без спецперепусток з 20:00 до 6:00.

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