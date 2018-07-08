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Шестеро хлопчиків вже врятували з печери в Таїланді

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Шестеро хлопчиків вже врятували з печери в Таїланді

У неділю, 8 липня, розпочалася операція з евакуації 12 школярів та їх футбольного тренера з печери Тхам Луанг у Таїланді. Наразі стало відомо, що вже шестеро хлопчиків врятовано.

Про це повідомив сайт NDTV.

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Зазначимо, що о 06:00 (за київським часом) команда з 13 фахівців по водолазних роботах в печері, в складі якої іноземні фахівці, таїландські військові і п'ять найбільш досвідчених таїландських бойових плавців, вирушили в далекі райони печери.

Раніше повідомлялося, що з печери вийняли двох хлопчиків.

Двох дітей вже врятували, вони наразі перебувають у польовій лікарні біля печери,
– заявив член частини аварійно-рятувальної групи Тосатхеп Бунтун.

І додав, що хлопчикам надається медичний огляд, і вони ще не були переведені в лікарню Чанграха.

"Швидка допомога зі звуком сирени щойно покинула територію", – дописала у Twitter кореспондентка ВВС.

Нагадаємо, напередодні повідомили, що діти із футбольної команди, які разом з тренером застрягли у затопленій печері на півночі Таїланду, написали листи своїм рідним, у яких розповіли, що вони всі сильні.

Теги: Діти Таїланд Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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