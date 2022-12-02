Провалы "Газпрома" в 2022 году
В пресс-службе российского газового монополиста отчитались, что за январь – ноябрь 2022 года экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 76,3 миллиарда кубометров , или на 44,5%. В компании страны-оккупанта смогли по-положительному резюмировать только увеличение экспорта в Китай газопроводом Сила Сибири.
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Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств,
– отметили там.
Однако конкретных цифр относительно положительных аспектов в "Газпроме" решили не озвучивать.
Спрос на российский газ упал
- Спрос на газ компании по газотранспортной системе на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7% или на 12,8 миллиарда кубометров газа.
- За год объемы добычи упали на 19,4% или на 90,8 миллиарда кубометров газа. Так, за 11 месяцев 2022 года добыча газового монополиста в России составила 376,9 миллиарда кубометров газа.
В "Газпроме" констатировали не только провальный 2022 год для компании, но и снижение потребления газа в ЕС. В компании подчеркнули, что именно это стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире.
Европа заменяет российский газ
Европа не только уменьшает потребление газа, но и ищет альтернативы российскому голубому топливу, адаптирующему газораспределительную инфраструктуру.
С 1 октября этого года Греция и Болгария начали эксплуатацию газопровода IGB, которую до этого откладывали. Запуск газопровода поможет снизить зависимость Юго-Восточной Европы от российского газа.
Также в конце сентября новый газопровод открыли в Польше – сообщил Укринформ. Теперь с помощью Балтийского газопровода (Baltic Pipe) газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет поставляться морем в Польшу.