Писать анонимные письма и "давать сдачи" – как маленькая школа противостоит буллингу

Психолог, ящик с анонимными жалобами и бесконечные беседы. Как в Украине борются с буллингом на местах, рассказываем на примере одной школы.

67% украинских детей в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с буллингом за последние несколько месяцев. 28% из них становились жертвами травли, 48% молчат об обидах. Однако буллинг – международное явление. Правозащитные организации вроде ЮНИСЕФ, правительства государств и просто неравнодушные люди, похоже, стали на тропу борьбы с травлей в школах.

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А с 17 января 2019 года в Украине заработал закон о противодействии буллингу. Новая законодательная норма выводит травлю в образовательном процессе в отдельное явление, а со случаями систематического буллинга теперь берется полиция. Также пострадавший может обратиться на горячую линию в социальную службу по противодействию насилию. Участились упоминания о школьной травли на страницах СМИ, а недавно на экраны телевизоров вышел сериал "Первые ласточки" в котором тема буллинга стала одной из ключевых. Создается впечатление, что в Украине проблему признали, тогда приняли, а сейчас решили бороться. Но насколько эффективна эта борьба?



Статистика количества случаев буллинга – поражает / фото: Украинская правда

Для того, чтобы дать ответ на чуть ли не риторический вопрос, мы обратились к непосредственным участникам образовательных процессов. Учитывая желание опрошенных, их имена и название школы останутся неизвестными. Еще несколько лет назад в этой небольшой сельской общеобразовательной школе на Прикарпатье, как и во многих других, видели и понимали проблему буллинга, но... молчали.

К сожалению, даже на официальное признание проблемы травли в школах, у нашего государства ушло более четверти века. А если на официальном уровне молчат о буллинге, то и в государственных школах первыми бить тревогу не будут. Исключением не стал педагогический коллектив этого учреждения. Так, психолог в школе работает уже не первый год, но вся его роль в жизни учеников обычно сводилась к анкетам о профессиональном ориентировании или определению типа темперамента. Роль "арбитра" между школьниками брали на себя учителя, а некоторые даже проводили общие беседы с учащимися на тему травли, однако серьезного прогресса в одиноких попытках борьбы с проблемой и искать нечего.

Буллинг – это не только между детьми

Кроме классической травли одним учеником другого, в школах распространен буллинг по схеме "ребенок – учитель" и "учитель – ребенок", рассказывает учительница географии с 38-летним стажем.

Буквально недавно столкнулась с претензиями от одной ученицы. Она рассказывала, что у учителей легкая работа и что я зарабатываю кучу денег по системе надбавок. Хотя моя зарплата и до 10 тысяч гривен в месяц не дотягивает,

– рассказывает классная руководительница 8-го класса.

По словам учительницы, буллинг со стороны детей – довольно распространенное явление. И если иногда ученики имеют обоснованные претензии к работе педагога, то чаще всего это обычная травля, после которой у учителей происходит как минимум эмоциональное выгорание или даже нервные срывы. Часто такие вещи отбивают желание вообще работать в образовательной сфере.

Однако существуют и обратные проблемы. Педагог признает, что есть учителя, для которых иметь любимцев – нормальная практика. В то же время дети, которым не повезло "попали в немилость" к учителю, страдают от занижения баллов, скрытым или не скрытым образом. Таким учителям не место в школе да и в работе с детьми вообще.

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Буллинг одного ребенка по отношению к другому вызван желанием самоутвердиться,

– рассказывает учительница.

Школьный класс, по ее словам, – очень пестрая группа людей. Каждый по-разному воспитан и имеет разные представления о рамках дозволенного.

Почему возникает буллинг

Большинство проблем не появляются в школе – их корень дома,

– заявляет учительница географии.

По ее словам, буллеры (обидчики) самоутверждаются за чей-то счет, потому что у них дома есть определенные проблемы. У кого-то неполные семьи, кто-то привык себе ни в чем не отказывать, а кого-то мучает вопрос "почему мои родители пьют"?

"Когда ученик видит несправедливость, он склонен "отыгрываться" на своих одноклассниках". Или же наоборот, если в голову ребенку родители ежедневно внушают, что он лучший, то в результате получаем эгоиста, который склонен буллить и одноклассников, и учителей. Частично эти слова подтверждаются тем, что родители буллера никогда не видят проблемы в своем ребенке, а ищут причины среди одноклассников и учителей. Проблемой также является то, что родители обиженных детей практически не обращаются в администрацию школы, и очень редко решаются сменить учебное заведение из-за буллинга. По словам учительницы, жертвы травли предпочитают молчать об этой стороне школьной жизни.

Способы борьбы

Проблему буллинга должны принять не только педагоги, но и родители

– рассказывает педагог.

Чтобы эффективно бороться против травли, надо выступить общим фронтом учителям, родителям и детям. Без помощи родителей дома, старания школы будут эффективными лишь наполовину.

"По моему мнению, важными шагами в этом направлении является работа школьного психолога". Действительно, теперь частота общения специалистов с целыми классами, и с отдельными учениками выросла в несколько раз. Согласно мнению учительницы, педагог должен выступать модератором в единичных конфликтах. В случае систематической травли, то тут к решению вопроса должен присоединиться психолог. Вызов полиции – только в крайних случаях.

Верю – большинство конфликтов, если они вовремя обнаружены, можно устранить разговорами. Если ситуация запущена, то считаю, что жертва имеет право "дать сдачи". Да, это не популярное сегодня мнение, но иногда этот способ является самым эффективным для обиженных детей моментально прекратить издевательства,

– заключает учительница.

Что говорят школьники

Меня буллили в младших классах,

– рассказывает ученик восьмого класса этой же школы.

Согласно его словам, было несколько случаев, которые уже напоминали не просто шутки, а настоящий буллинг. Однако сейчас мальчик не может вспомнить, когда в последний раз сталкивался с чем-то подобным. Также он никогда не становился свидетелем буллинга среди детей и не помнит о случаях травли учителя со стороны школьников.

Недавно видел, как учитель английского языка ударил одноклассника,

– рассказывает тринадцатилетний парень.

Согласно его словам, так учитель реагирует на непослушных учеников. У педагога пока небольшой стаж – менее 3 лет преподавания.

На вопрос, проводит ли беседы с детьми школьный психолог, восьмиклассник отвечает утвердительно. Согласно словам парня, в сентябре психолог рассказал всему классу, что на первом этаже школы отныне будет стоять ящик для анонимных жалоб. Туда можно бросать анонимные письма о случаях травли со стороны одноклассников или учителей.

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Что в результате

За последние несколько лет как и эта конкретная школа в частности, так и Украинаы в целом наконец перестали замалчивать проблему буллинга в образовательной системе. Правильные шаги есть, но недоработок тоже хватает. С одной стороны, в феврале 2019 года в Украине суд впервые назначил наказание за буллинг. Тогда родители девочки, которая насмехалась над своей одноклассницей проиграли суд и были вынуждены заплатить штраф в размере 850 гривен. Достаточна ли такая сумма для наказания? Почему такие случаи до сих пор единичны, хотя закон действует уже почти год?

Школьные психологи понимают, что жертвы травли боятся об этом рассказывать, да и общие беседы и ящик жалоб в самом людном месте школы дают ли такую ​​нужную анонимность для детей?



Самое важное осознать проблему, и не молчать / фото: Голос общин

Почему министерство образования призывает сообщать о насилии на горячую линию образовательного омбудсмена, но жалобы начинают сыпаться только после того, как на большой экран вышел сериал о подростковых проблемах?

Возможно ответ кроется в нежелании или непонимании многих родителей того, что с ребенком надо по-настоящему говорить о буллинге, а не просто интересоваться оценками и ставить общий вопрос вроде "никто в школе не обижает?"

Или ответ в недостаточных усилиях со стороны власти в борьбе с буллингом? Возможно полиция не слишком активно интересуется такими делами? Просто указания "сверху" слабо внедряются на местах?

В общем вопросов пока больше, чем ответов. Однозначно можно говорить только об одном – молчание делает вас соучастником нарушения прав человека.