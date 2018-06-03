Фільм про вбивство журналіста Шеремета отримав одну з найпрестижніших європейських нагород

Найпрестижнішу європейську нагороду DIG Award 2018 отримав фільм про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Вбивство Павла". Нагороду отримала 2 червня в Італії одна з авторів – Олена Логінова.

Про це повідомила одна з авторів фільму, журналіст Слідство.Інфо – Анна Бабінець на своїй сторінці у Facebook.

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Фільм-розслідування спільного виробництва Слідство.Інфо та Organized Crime and Corruption Reporting Project був визнаний кращим, зокрема, за фільм Al Jazeera та інших всесвітньо відомих медіа,

– написала Бабінець.

"Українська правда" пише, що у квітні цього року проект "Слідство.Інфо" та OCCRP отримали за фільм-розслідування "Вбивство Павла" нагороду IRE (Investigative Reporters and Editors Award) – одну з найпрестижніших світових нагород в журналістиці розслідувань.

Перше місце "Слідство.Інфо" розділило з газетою The New York Times, яка представляла відому серію матеріалів про домагання в Голлівуді.

Білоруський журналіст Павло Шеремет, який впродовж останніх кількох років жив і працював в Україні, загинув у центрі Києві 20 липня 2016 року. У його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.