Податкова амністія була апріорі приречена на провал

Хоча влада раніше й оголошувала прогнози щодо обсягів добровільного декларування до вересня 2022 року не менше еквіваленту в 1 мільярд доларів, вже сьогодні очевидно: "нульове декларування" в цьому контексті провалилося.

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За неповних чотири місяці задекларовано понад 1 мільярд гривень, з яких сплачено до бюджету 52 мільйони гривень, що, по суті, є "копійками". Таким чином, навряд чи за підсумками нульового декларування буде задекларовано понад 4 мільярдів гривень. – при тому, що, за оцінками влади, населення тримає "під матрацом" приблизно 50 мільярдів доларів.

А пам'ятаєте наполеонівські плани й пафосні реляції того ж таки головного ідеолога новації й нардепа Данила Гетманцева напередодні податкової амністії, коли він апелював до шаленого успіху амністії капіталів в Індонезії в 2016 році (задекларовано 366 мільярдів доларів), чи в Аргентині в 2017 році (117 мільярдів доларів)?

Чи варто було взагалі проводити "нульове" декларування в сьогоднішній Україні, при практично "нульовій" довірі з боку більшості громадян до держорганів – питання відкрите.

А також – коли між державою і суспільством не знайдено продуктивного консенсусу щодо оптимального податкового навантаження (наприклад, сьогодні маємо 41,5 % фіскальної "надбавки" на фонд заробітної плати).