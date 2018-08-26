ФСБ РФ 18 годин утримувала кримського татарина на адмінкордоні з окупованим Кримом, – Чубаров

Затриманий чоловік разом зі своєю сім'єю приїхав до анексованого РФ Криму, щоб провідати батьків та родичів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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За його словами, 19 серпня Сервер Девлетшаєв разом зі своєю дружиною та трьома дітьми приїхали до тимчасово окупованого РФ Криму, щоб провідати батьків та родичів.

На контрольно-пропускний пункт "Каланчак" сім'я Девлетшаєвих прибула 25 серпня о 7 годині ранку.

Після перегляду російськими прикордонниками особистих документів, ФСБ-шники забрали главу сім'ї Сервера, а його дружині Ділярі сказали, що вона з дітьми може виїхати з Криму. На її запитання, як вона може поїхати без чоловіка, їй пояснили, що він "побуде" у них, як мінімум, до обіду,

– написав лідер Меджлісу.

Пізніше Чубаров написав, що після 18 годинного затримання ФСБ-шниками Сервер Девлетшаєв начебто вийшов на зв'язок і повідомив, що його відпустили.

Наразі підтвердження цієї інформації чекають від сім'ї затриманого.