Перші розробки САУ Krab почалися в "нульових". Вже у 2008 році перші прототипи почали виготовляти й поставляти на озброєння Збройних Сил Польщі.

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Характеристики САУ Krab

У поляків ці САУ брали участь лише у військових навчаннях. Вже у 2022 році, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, вони пройшли своє бойове хрещення.

Польська самохідна гаубиця переводиться з похідного положення у бойове – за 30 секунд. Стільки ж часу САУ Krab потрібно для зміни позиції після пострілу.



Польська самохідна артилерійська установка AHS KRAB / Фото "Мілітарний"

Екіпаж складається із 5 осіб: водій, командир, навідник і 2 заряджальники. Максимальна дальність стрільби – до 40 кілометрів. При цьому гармата робить по 6 пострілів на хвилину.

Довідка. Вага САУ Krab – 48 тонн. Попри це, вона може розганятися до 67 кілометрів на годину.

У Варшаві добре постаралися над створенням цієї зброї. Її виготовляє польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola, яка входить до державного холдингу Польської Збройної Групи.

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При виробництві AHS Krab використовують башту від британської гаубиці AS 90. Для шасі обрали південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder, яку вважають однією з найкращих у світі.

Переваги польської САУ

Цифрова система управління вогнем тут теж присутня. Її розробила польська компанія WB Electronics Topaz. AHS Krab сама визначає дистанцію, метеоумови, корегує вогонь та визначає локацію САУ в просторі.

Робота екіпажу – встигати заряджати й слідкувати, щоб автоматизовані процеси відбувалися правильно.

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Topaz дає змогу людині з командного пункту керувати артилерійським підрозділом в режимі реального часу. Все за допомогою комп'ютера й без використання засобів радіозв'язку.

Також варто зазначити, що AHS Krab має наземну навігаційну й топографічну системи. Комп'ютер керує баштою, прицілами та балістичними розрахунками.

Системи внутрішнього та зовнішнього зв'язку, засоби спостереження – це приціли та пристрої нічного бачення. Є також спеціальний приціл для ведення вогню прямим наведенням, як у танку.

Броня та ефективність AHS Krab

Броня цієї САУ схожа до інших систем НАТО й захищає від куль стрілецької зброї та артилерійських осколків. Однак більшого й не потрібно, адже ця зброя може працювати з відстані у 40 кілометрів, тож навряд куля подолає таку дистанцію.

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Крім головної башти у 155 міліметрів, AHS Krab оснащений 12-міліметровим зенітним кулеметом для самозахисту, а для маскування і прикриття є димові гранати.

Зверніть увагу! Станом на 2022 рік, на озброєнні Польщі є 80 таких AHS Krab. 18 з них поляки передали Україні. Це 3 повноцінні батареї, які можуть завдати ворогу великих втрат.

Ці системи настільки добре зарекомендували себе в бою, що Україна замовила для ЗСУ ще 60 таких установок. Зважаючи на це, наша держава стала першим експортним замовником цього типу зброї.