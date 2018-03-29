В "Газпрому" за борги перед Україною можуть і "Північний потік" забрати, – експерт

Відмова "Газпрому" постачати Україні газ і платити штраф може бути пов’язаною з двома проблемами російського магната. Але Росія грається з вогнем, і "Газпрому" загрожує арешт активів на користь України.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Як говорить політолог, "Газпром" розраховує на апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу, щоб потягнути час. Але все одно, зазначає Леонов, щодня Україні капає пеня – 500 тисяч євро за невиконання "Газпромом" рішення суду. Але така позиція може бути пов'язана з двома проблемами "Газпрому".

По-перше, в "Газпрому" може не бути стільки грошей, щоб зараз оплатити всі штрафні санкції Україні. По-друге, треба щось робити з проектом "Північний потік-2". На його запуск не вистачає грошей. Потрібні інвестори. Але зараз йде багато шуму навколо цього проекту. Держдеп США заявив, що компанії, які інвестують у "Північний потік", можуть потрапити під санкції. І це в багатьох відбиває бажання,

– наголошує Олександр Леонов.

До того ж, розповідає Леонов, іншого варіанту, як арешт активів, немає. І справа не стільки в Україні, скільки в міжнародних принципах і праві. Українські права захищатимуть, бо якщо "Газпром" не виконає рішення – це буде прецедент, що всі міжнародні арбітражі нічого варті.

Плюс, зазначає експерт, загальний контекст з дипломатичною війною Заходу проти Росії через отруєння екс-російського розвідника Скрипаля теж не на користь "Газпрому".

"Де гарантія, що навіть якщо "Північний потік-2" побудують, то його не арештують за борги перед Україною? Тому економічної логіки в діях "Газпрому" не дуже багато. Це політична логіка – показати, що ніхто Росії нічого не зробить. Але це призведе до ізоляції Росії, тим більше, що Британія відмовляється від російського газу через ситуацію з отруєнням Скрипаля. А це значима кількість газу – близько 15 мільярдів кубометрів", – зазначає Олександр Леонов.

Фахівець також додав, що для "Газпрому" ситуація погіршується ще й через те, що США хочуть постачати свій скраплений газ до Європи. І це вже не політика, а великі гроші.

Нагадаємо, як повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України", "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Водночас 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ).

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Його довжина складе більше 1,2 тис. Км. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 млрд кубометрів газу в рік. Вартість проекту оцінюється майже в 10 млрд євро. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії - BASF і Uniper.



Північний потік зводять як альтернативу транзиту через Україну. Критики "Північного потоку-2" вказують насамперед на те, що цей проект поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.