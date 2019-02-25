01:54
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Глава Нацради з телерадіомовлення прикрився листом від СБУ, щоб не закривати канал "112 Україна"

      698 Читать новость на русском
      Юрій Артеменко
      Юрій Артеменко / 24 канал

      Нардеп Сергій Лещенко поцікавився, яким листом від СБУ прикривався глава Нацради Юрій Артеменко, щоб не розглядати питання про відключення телеканалу "112 Україна".

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп від БПП Сергій Лещенко.

      Читайте також: Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"

      "Станом на момент засідання Нацради з питань телерадіомовлення (13 вересня 2018 року – 24 канал), залишалося менше тижня до закінчення терміну ліцензій, то Нацрада уже мала усі повноваження ухвалити рішення – продовжувати їх чи ні. Оскільки "112 канал" мав цілу купу порушень, їм повинні були відмовити у продовженні. Однак замість ухвалення такого рішення, голова Нацради Юрій Артеменко прикрився якимось листом СБУ. І нібито в цьому листі спецслужба попросила не поспішати з приводу "Каналу 112". Так і сказав: "СБУ просить утриматися", – нагадав нардеп і колишній журналіст.

      І ось у своїй депутатській пошті я знайшов відповідь на своє звернення, яке направила СБУ. Побачене вражає! Виявляється, СБУ виступило з абсолютно іншого рекомендацією, ніж її артикулював Артеменко. СБУ стверджує, що "Канал 112" не повинен (!) отримати продовження ліцензій. Зацитую цей лист СБУ: "За результатами аналізу інформаційної діяльності групи компаній, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна", прослідковується тенденція до зростання кількості елементів деструктивної пропаганди держави-агресора в передачах телеканалу",
      – переповів Лещенко.

      "Крім цього, зміни в структурі власності т.зв. групи компаній "112 Україна" свідчать про можливі спрямування держави-агресора до встановлення опосередкованого контролю за діяльністю мовника в цілях ефективного впровадження технології впливу на свідомість громадян України у власних інтересах", – йдеться у листі СБУ до Нацради.

      сбу 112 канал
      Копія листа СБУ до Нацради з питань телерадіомовлення

      Далі СБУ підтверджує, що 112 "неодноразово порушували умови ліцензій та вимоги законодавства, що підтверджувалося відповідними рішеннями і санкціями Національної ради". І тут же висновок спецслужби: "Просимо розглянути питання щодо відмови у продовженні строку дії ліцензій на мовлення компаніям, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна",
      – додав нардеп.

      Лещенко просить уважно вчитайтеся у ці слова: "Розглянути питання щодо відмови у продовженні ліцензії". Це просить СБУ в своєму вересневому зверненні до Нацради. Тоді як голова Нацради сказав, що СБУ просила не поспішати з таким рішенням!

      У відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 23 лютого 2019 дивіться про: порушення 112 каналу, його зв'язок з Віталієм Захарченком та перехід до рук Медведчука

       

      blog_ava
      Найсмішніші меми тижня: "Русскіє бл*ді" на Євробаченні, Кличко і кожен другий, порно в облраді
      24 лютого
      3921
      Теги: Новини політики Відеоблоги ЗМІ Медіа Віктор Медведчук Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 лютого , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 730
      Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      24 лютого , 22:01 Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      725
      Найсмішніші меми тижня: "Русскіє бл*ді" на Євробаченні, Кличко і кожен другий, порно в облраді
      24 лютого , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "Русскіє бл*ді" на Євробаченні, Кличко і кожен другий, порно в облраді
      3921
      MARUV про війну на Донбасі, "рускій мір" проник в українські вибори – топ-5 відео тижня
      24 лютого , 19:30 MARUV про війну на Донбасі, "рускій мір" проник в українські вибори – топ-5 відео тижня
      832
      Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      24 лютого , 19:01 Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      Олекса Коба 480
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук