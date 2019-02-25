Глава Нацради з телерадіомовлення прикрився листом від СБУ, щоб не закривати канал "112 Україна"

Нардеп Сергій Лещенко поцікавився, яким листом від СБУ прикривався глава Нацради Юрій Артеменко, щоб не розглядати питання про відключення телеканалу "112 Україна".

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп від БПП Сергій Лещенко.

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"Станом на момент засідання Нацради з питань телерадіомовлення (13 вересня 2018 року – 24 канал), залишалося менше тижня до закінчення терміну ліцензій, то Нацрада уже мала усі повноваження ухвалити рішення – продовжувати їх чи ні. Оскільки "112 канал" мав цілу купу порушень, їм повинні були відмовити у продовженні. Однак замість ухвалення такого рішення, голова Нацради Юрій Артеменко прикрився якимось листом СБУ. І нібито в цьому листі спецслужба попросила не поспішати з приводу "Каналу 112". Так і сказав: "СБУ просить утриматися", – нагадав нардеп і колишній журналіст.

І ось у своїй депутатській пошті я знайшов відповідь на своє звернення, яке направила СБУ. Побачене вражає! Виявляється, СБУ виступило з абсолютно іншого рекомендацією, ніж її артикулював Артеменко. СБУ стверджує, що "Канал 112" не повинен (!) отримати продовження ліцензій. Зацитую цей лист СБУ: "За результатами аналізу інформаційної діяльності групи компаній, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна", прослідковується тенденція до зростання кількості елементів деструктивної пропаганди держави-агресора в передачах телеканалу",

– переповів Лещенко.

"Крім цього, зміни в структурі власності т.зв. групи компаній "112 Україна" свідчать про можливі спрямування держави-агресора до встановлення опосередкованого контролю за діяльністю мовника в цілях ефективного впровадження технології впливу на свідомість громадян України у власних інтересах", – йдеться у листі СБУ до Нацради.



Копія листа СБУ до Нацради з питань телерадіомовлення

Далі СБУ підтверджує, що 112 "неодноразово порушували умови ліцензій та вимоги законодавства, що підтверджувалося відповідними рішеннями і санкціями Національної ради". І тут же висновок спецслужби: "Просимо розглянути питання щодо відмови у продовженні строку дії ліцензій на мовлення компаніям, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна",

– додав нардеп.

Лещенко просить уважно вчитайтеся у ці слова: "Розглянути питання щодо відмови у продовженні ліцензії". Це просить СБУ в своєму вересневому зверненні до Нацради. Тоді як голова Нацради сказав, що СБУ просила не поспішати з таким рішенням!

У відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 23 лютого 2019 дивіться про: порушення 112 каналу, його зв'язок з Віталієм Захарченком та перехід до рук Медведчука