Головні новини за 29 вересня: скандальні заяви Фокіна, коронавірус у Порошенка
Вітольд Фокін відзначився новими неоднозначними заявами щодо подій на Донбасі. Петро Порошенко захворів на коронавірус. Туреччина заявила, що може на полі бою допомогти Азербайджану, а Вірменія стверджує, що та вже воює. Жахлива ситуація з коронавірусом в Україні. Такими були головні новини 29 вересня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Нові заяви Фокіна
Заступник української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня прийшов на засідання парламентського комітету з питань державного будівництва. Там його розпитали щодо його ставлення до подій на Донбасі.
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- Участь Росії у війні:
"Я не політик. Зробити якесь визначення я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною та Росією, поки що не бачив".
- Вимоги Росії щодо виборів на Донбасі:
"Росія вимагає те, що саме записано в мінських домовленостях – провести вибори. Та тут, вибачте, проти лома немає прийому".
- Особливий статус Донбасу:
"Не впевнений, чи депутати ставлять "знак рівності" між особливим статусом і вільною економічною зоною. Це абсолютно різні речі. Щодо вільної економічної зони, то за період з 2006 року ухвалили 8 різних документів з організації вільної економічної зони. Жодні з них не спрацювали"
- Про Володимира Зеленського:
"Вас це здивує: я у своєму житті живого президента Володимира Олександровича Зеленського ніколи не бачив".
Участь Фокіна в засіданні комітету: дивіться відео
Петро Порошенко захворів
П'ятий президент України й чинний народний депутат Петро Порошенко зізнався, що в нього підтвердили коронавірус. Хворобу він називає "невчасною" і наразі планує лікуватися вдома.
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Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби "на ногах", але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома,
– написав Порошенко.
Від початку пандемії у Верховній Раді України захворіли вже понад 20 народних депутатів. Вони здебільшого порівняно легко перенесли хворобу.
Інформації про хворобу колишньої першої леді Марини Порошенко або когось з дітей подружжя Порошенків немає.
Туреччина у війні Азербайджану й Вірменії
Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що офіційна Анкара хоче покласти кінець конфлікту в Нагірному Карабасі. Для цього Туреччина заявила про готовність надати Азербайджану допомогу не лише на дипломатичному рівні, а й на полі бою.
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Ми стоїмо поруч з Азербайджаном на полі бою і за дипломатичним столом. Вірменія повинна піти з азербайджанських земель. Без цього проблема не буде вирішена,
– заявив він.
У цей же день офіційна Вірменія заявила про участь Туреччини в повітряному бою в Нагірному Карабасі. Мовляв, турецький винищувач збив вірменський, а пілот внаслідок цього загинув.
За словами міністра оборони Вірменії Ованесяна, подія сталася вранці 29 вересня. Винищувачі F-16 ВПС Туреччини піднялися у повітря з азербайджанського аеродрому "Гянджа" і "бомбардували вірменські населені пункти, а також підрозділи армії". У відповідь вірменська сторона підняла власну авіацію.
Водночас Туреччина заперечує, що вже брала участь у будь-яких боях, а Азербайджан називає заяви Вірменії "звичайною пропагандою".
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Коронавірусні проблеми в Україні
В Україні коронавірусна криза дійшла до справді страшного етапу. Кількість хворих перевищила позначку 200 тисяч осіб, а вперше за увесь час пандемії жодна з областей і регіонів не можуть послаблювати карантин.
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Поділили області за карантинними регіонами ще в травні цього року. Тоді можливість послаблювати обмеження стали визначати за чотирма критеріям:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.
З самого початку такого поділу лише кілька областей не могли послаблювати карантинні обмеження – подекуди по 2 – 3 області. Надалі ця кількість поступово зростала. Нині ж карантин не можуть послабити жодна з 24 областей і місто Київ. Контроль за АР Крим і містом Севастополем фактично відсутні.
Коротко про коронавірус в Україні:
- Станом на 29 вересня захворіли 204 тисячі 932 людини. Найбільше – у місті Києві, Львівській і Харківській областях. Водночас 90 тисяч 250 людей вже одужали.
- Крім того, за час пандемії від коронавірусу в Україні померли 4 тисячі 65 людей. Тут "лідирують" Львівська й Чернівецька область, а також місто Київ.