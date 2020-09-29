Вітольд Фокін відзначився новими неоднозначними заявами щодо подій на Донбасі. Петро Порошенко захворів на коронавірус. Туреччина заявила, що може на полі бою допомогти Азербайджану, а Вірменія стверджує, що та вже воює. Жахлива ситуація з коронавірусом в Україні. Такими були головні новини 29 вересня.

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Нові заяви Фокіна

Заступник української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня прийшов на засідання парламентського комітету з питань державного будівництва. Там його розпитали щодо його ставлення до подій на Донбасі.

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Участь Росії у війні:

"Я не політик. Зробити якесь визначення я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною та Росією, поки що не бачив".

"Я не політик. Зробити якесь визначення я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною та Росією, поки що не бачив". Вимоги Росії щодо виборів на Донбасі:

"Росія вимагає те, що саме записано в мінських домовленостях – провести вибори. Та тут, вибачте, проти лома немає прийому".

"Росія вимагає те, що саме записано в мінських домовленостях – провести вибори. Та тут, вибачте, проти лома немає прийому". Особливий статус Донбасу:

"Не впевнений, чи депутати ставлять "знак рівності" між особливим статусом і вільною економічною зоною. Це абсолютно різні речі. Щодо вільної економічної зони, то за період з 2006 року ухвалили 8 різних документів з організації вільної економічної зони. Жодні з них не спрацювали"

"Не впевнений, чи депутати ставлять "знак рівності" між особливим статусом і вільною економічною зоною. Це абсолютно різні речі. Щодо вільної економічної зони, то за період з 2006 року ухвалили 8 різних документів з організації вільної економічної зони. Жодні з них не спрацювали" Про Володимира Зеленського:

"Вас це здивує: я у своєму житті живого президента Володимира Олександровича Зеленського ніколи не бачив".

Участь Фокіна в засіданні комітету: дивіться відео

Петро Порошенко захворів

П'ятий президент України й чинний народний депутат Петро Порошенко зізнався, що в нього підтвердили коронавірус. Хворобу він називає "невчасною" і наразі планує лікуватися вдома.

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Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби "на ногах", але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома,

– написав Порошенко.

Від початку пандемії у Верховній Раді України захворіли вже понад 20 народних депутатів. Вони здебільшого порівняно легко перенесли хворобу.

Інформації про хворобу колишньої першої леді Марини Порошенко або когось з дітей подружжя Порошенків немає.

Туреччина у війні Азербайджану й Вірменії

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що офіційна Анкара хоче покласти кінець конфлікту в Нагірному Карабасі. Для цього Туреччина заявила про готовність надати Азербайджану допомогу не лише на дипломатичному рівні, а й на полі бою.

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Ми стоїмо поруч з Азербайджаном на полі бою і за дипломатичним столом. Вірменія повинна піти з азербайджанських земель. Без цього проблема не буде вирішена,

– заявив він.

У цей же день офіційна Вірменія заявила про участь Туреччини в повітряному бою в Нагірному Карабасі. Мовляв, турецький винищувач збив вірменський, а пілот внаслідок цього загинув.

За словами міністра оборони Вірменії Ованесяна, подія сталася вранці 29 вересня. Винищувачі F-16 ВПС Туреччини піднялися у повітря з азербайджанського аеродрому "Гянджа" і "бомбардували вірменські населені пункти, а також підрозділи армії". У відповідь вірменська сторона підняла власну авіацію.

Водночас Туреччина заперечує, що вже брала участь у будь-яких боях, а Азербайджан називає заяви Вірменії "звичайною пропагандою".

Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією: дивіться відео

Коронавірусні проблеми в Україні

В Україні коронавірусна криза дійшла до справді страшного етапу. Кількість хворих перевищила позначку 200 тисяч осіб, а вперше за увесь час пандемії жодна з областей і регіонів не можуть послаблювати карантин.

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Поділили області за карантинними регіонами ще в травні цього року. Тоді можливість послаблювати обмеження стали визначати за чотирма критеріям:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.

З самого початку такого поділу лише кілька областей не могли послаблювати карантинні обмеження – подекуди по 2 – 3 області. Надалі ця кількість поступово зростала. Нині ж карантин не можуть послабити жодна з 24 областей і місто Київ. Контроль за АР Крим і містом Севастополем фактично відсутні.

Коротко про коронавірус в Україні: