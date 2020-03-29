Головні новини 29 березня: зміни до держбюджету, скандал із братом Єрмака

Уряд визначився зі змінами до держбюджету. Нардеп від "Слуги народу" показав відео, як брат Єрмака нібито "торгує" державними посадами. Коронавірус стрімко поширюється Україною. Зеленський знову звернувся до українців. Такими були головні новини суботи, 29 березня.

Найважливіші новини за сьогодні, 29 березня, в Україні та світі:

Урізання держбюджету: проєкт рішення

Цікаво Обійтись без скорочень бюджету – не вдасться: Зеленський розповів, куди підуть гроші

Уряд завершив попередню роботу над змінами до держбюджету. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. Однак фінансування деяких напрямків довелося скоротити.

Це потрібно, щоб виділити додаткові гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу. В Україні планують для цього створити Стабілізаційний фонд.

Зміни до держбюджету-2020 від уряду Шмигаля: що зміниться

Загальний дохід бюджету можуть зменшити на приблизно 100 мільярдів гривень.

Дефіцит бюджету можуть збільшити на 200 мільярдів гривень.

Скасувати статтю, за якою уряд повинен був у 2020 році наблизити прожитковий мінімум до його реальної величини (розрахункова сума становила 4 тисячі 251 гривню). Наразі цей показник складає 2 тисячі 27 гривень.

Скоротити витрати на Український культурний фонд. Замість запланованих 700 мільйонів гривень пропонують залишити 150 мільйонів гривень.

Фінансування Державної агенції з питань кіно збереже на 60%.

Частково фінансуватимуть і діяльність Українського Інституту книги. А також збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках. На це виділять 469 мільярдів гривень.

Майже не зменшиться фінансова підтримка національних театрів – заплановано 1,2 мільярда гривень.

В уряді наголошують, що багато спортивних подій у світі, запланованих на 2020 рік, перенесли або скасували. Тому Кабмін пропонує дещо скоротити видатки на спорт.

Витрати на Міністерство внутрішніх справ скоротити на приблизно 4 мільйони гривень. Водночас на Міністерство освіти й науки – на понад 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Цікаво, що скорочені видатки на МВС стосуються "не поліцейських" статей.

Повністю пропонують забрати гроші з будівництва аеропорту Дніпра. У бюджеті було заплановано виділення 1 мільярда гривень.

Фінансування Музею революції гідності зменшують з приблизно 97 мільйонів гривень до 30.

Пропонують скоротити фінансування Міністерства ветеранів в три рази – на суму понад 800 мільйонів гривень.

Суспільне мовлення хочуть скоротити на 478 мільйонів.

Планують додати додаткові запозичення в розмірі 277,5 мільярда гривень.

Зменшують до пів мільярда гривень приватизацію. На 2020 рік доходи від приватизації планували на рівні 12 мільярдів гривень.

Пропонують повністю скоротити статтю витрат на ДФРР і інфраструктурну субвенцію для об'єднаних територіальних громад.

Водночас збільшують Пенсійний фонд на понад 19 мільярдів гривень.

На Міністерство охорони здоров'я виділять додатково понад 472 мільйонів гривень.

Ці зміни розгляне погоджувальна рада парламенту. А вже 30 березня на позачерговому засіданні за них голосуватиме Верховна Рада.

Які ще питання Рада розгляне на позачерговому засіданні:

процесинг карток для "Укрпошти";

можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу;

відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством;

законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам;

кадрові питання;

можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій;

можливість проведення віддалених засідань парламенту.

Скандал через відео з братом Єрмака

Дивіться також Лео Герос звернувся в НАБУ через відео з Єрмаком і опублікував продовження "злиття"

29 березня депутат від "Слуги народу" Лео Герос опублікував відео за участю рідного брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Нардеп стверджує, що Єрмак через свого брата продає державні посади.

Згодом Лео Герос заявив, що вже відправив звернення у НАБУ щодо Єрмака.

Дивіться відео за участю брата Єрмака:

Реакція Андрія Єрмака

Керівник Офісу Президента заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з його братом Єрмаком Денисом. Про це він написав у фейсбуці.

За його словами, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Єрмак запевнив, що він і його родина – чесні і порядні люди.

Він також звернувся до Лероса, зазначивши, що знає, чому нардеп так чинить. "Але якщо говорити про "червоні лінії", за якими починається моральна деградація особистості, то це точно вони. І ти їх перейшов", – додав керівник Офісу Президента. Та наголосив, що Леросу доведеться "відповідати публічно за кожне слово брехні".

Зверніть увагу! Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео може бути причетним колишній голова ОП Андрій Богдан. Бутусов також нагадав, що Лерос входив до групи депутатів, які влаштували "внутрішній супротив" плану Єрмака на Донбасі.

Коронавірус в Україні: останні новини

Актуально Як поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону

Згідно з даними МОЗ, станом на вечір 29 березня в Україні підтвердили 475 випадків захворювання на COVID-19. У Києві підтвердили 82 випадки зараження, а в Київській області – 45. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.

На жаль, 10 людей померли. Летальні випадки зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях.

Натомість шестеро українців одужали. Їх уже виписали з лікарень.

Випадки зараження коронавірусом виявили у всіх областях, окрім Кіровоградської. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА. Він тиждень боровся з недугою.

У світі зареєстрували понад 663,8 тисячі випадків коронавірусу. Ще 28 березня інфікованих було 593,3 тисячі.

Також у всьому світі, на жаль, зафіксували 30 822 смертельних випадки. Натомість побороли хворобу за цей час 139 451 людина.

Лідером за кількістю випадків є США. Там вірус підтвердили у 122 666 осіб, із яких вилікувались 1095 людей, померли – 2185. Водночас понад 20 тисяч нових випадків припадає саме на Сполучені Штати. Також значно виросла кількість заражених осіб в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та інших країнах Європи.

Увага! Більше новин про коронавірус, в Україні та світі, станом на 29 березня – читайте за посиланням.



Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Звернення Зеленського до українців

Актуально Зеленський назвав 3 сценарії з коронавірусом для України

Президент України Володимир Зеленський 29 березня записав традиційне звернення до українців щодо епідемії коронавірусу та карантину в Україні.

Головні тези із виступу президента

Зеленський повідомив, що другий літак з Китаю доставив в Україну 300 тисяч респіраторів і 35 тисяч костюмів для лікарів, поліцейських і рятувальників, а також майже 2 мільйони масок для населення. Вантаж розподілили і направили у регіони. Літак вночі знову повернеться до Китаю за наступним вантажем.

З вівторка два додаткові літаки доставлятимуть медичне обладнання і захисні костюми. Усі рейси здійснюватимуть регулярно і до повного забезпечення лікарень і аптек.

Українці, які не встигли потрапити з-за кордону на батьківщину до 28 березня, і повернуться пізніше, мають обов'язково пройти двотижневу обсервацію.

Місцем обсервації можуть стати готелі. З ними вже досягнуто попередніх домовленостей. Усі локації підготують до вимог ВООЗ.

Кожна дитина матиме вільний доступ до знань, для цього наразі працюють канали дистанційної освіти. А з 6 квітня стартує "Всеукраїнська школа онлайн". 40 педагогів будуть вчителями, наразі тривають зйомки уроків для усіх школярів, усіх класів. Вони регулярно йтимуть українськими телеканалами.

Позачергове засідання Верховної Ради має відбутися 30 березня. На ньому мають розглядати закони, після ухвалення яких Україна зможе отримати понад 10 мільярдів доларів допомоги. Майбутнє України та її бюджету лежатиме на плечах депутатів, які можуть ухвалити чи відхилити важливі рішення.

Зміни до бюджету суттєво перероблені. Будуть максимально скорочені зарплати чиновників і суддів, членів наглядових рад.

Уряд максимально зберіг видатки на культуру і спорт. Вдалося зберегти далеко не все, але це тимчасова економія.

Стабілізаційний фонд існуватиме для підтримки лікарів, вчителів, пенсіонерів і тих, хто втратили роботу.

Партія "Слуга народу" повністю відмовилася від бюджетного фінансування. Гроші перейдуть на потреби медиків.

Є три сценарії поширення коронавірусу в Україні:

1. Від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Такий сценарій не є катастрофою.

2. 25% хворих.

3. Більше 50% хворих.

Карантин – це не канікули. Парки, пляжі і шашлики мають зачекати. Варто залишатися вдома і не виходити на вулицю.

Зрештою Зеленський висловив віру у те, що незабаром настане світлий і здоровий час для усієї України.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео