Головні новини 5 березня: захоплення в полон росіянина на Донбасі, Оскар-2018

У понеділок, 5 березня, стало відомо, що українські військові на Донбасі захопили в полон одного з бойовиків. Він виявився громадянином Росії. "Газпром" і надалі відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. У Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення нагороди "Оскар". Такими були головні новини в Україні та світі у понеділок, 5 березня.

Захоплення російського бойовика в полон

Військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР", а також паспорт громадянина Російської Федерації. Згодом стало відомо, що захопили росіянина в районі Павлополя, де днями йшов запеклий бій. Там бойовики здійснили спробу штурму позицій ЗСУ.

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Варто додати, що з 00:00 5 березня на Донбасі було оголошено перемир’я. Бойовики вирішили його не дотримуватися і обстріляли житлові будинки.

Також внаслідок обстрілів позицій ЗСУ поранення отримав один український військовий.

Суперечка "Нафтогазу" та "Газпрому"

Після рішення Стокгольмського арбітражу минуло 5 днів. Однак суперечки навколо "Нафтогазу" та "Газпрому" не вщухають.

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"Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж. У "Нафтогазі" заявили, що не планують розривати цю угоду про транзит газу, яка діятиме до 31 грудня 2019 року. Але для початку "Нафтогаз" закриє своє представництво в Росії.

Поки ж "Нафтогаз" нарахував "Газпрому" пеню – по півмільйона доларів за кожен день протермінування виплати. Вже "набігло" 2,5 мільйона доларів.

Варто додати, що у "Нафтогазі" побоюються диверсій на ГТС після суперечок з "Газпромом". Вже у Туркменістані сталися вибухи на газопроводі свого часу, коли у них виник конфлікт з "Газпромом".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

Українця побили в Польщі

У польському місті Вроцлав двоє невідомих напали на українця у трамваї. Чоловіка жорстоко побили через його національність. Під час побиття поляки ображали українця за національною ознакою.

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Суд над тітушкою Крисіним

Увечері 5 березня, коли підозрюваний в організації вбивства журналіста В'ячеслава Веремія тітушковод Юрій Крисін вийшов із будівлі Дарницького районного суду Києва, на нього напали активісти націоналістичних спільнот. У суді відбувалося слухання його справи. Вони кидали у нього сніжки та декілька разів його вдарили.

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Додамо, що Крисін не виходив із приміщення суду після засідання понад годину, а перед його появою на вулиці один із координаторів активістів попросив усіх не кидати у Крисіна сніжки та не бити його, аби в нього не було можливості уникнути наступного засідання під приводом того, що після побиття він лікується.

Нагадаємо, 26 лютого до дитячого відділення Інституту серця завітали активісти та учасники АТО, аби відвідати Крисіна. Зокрема, вони принесли йому отруту та облили зеленкою. Крім того, 4 березня активісти завітали до його будинку.

Російського депутата обстріляли на Донбасі

Російський депутат Олексій Журавльов мало не загинув під окупованим Донецьком, потрапивши під обстріл. Це сталося під час його візиту до бойовиків "ДНР" в Донецьк.

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У штабі АТО заявили, що не причетні до обстрілу позафракційного депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова під окупованим Донецьком.

Оскар-2018

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). Було довго і красиво, але без несподіванок.

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Найкращим фільмом визнали "Форма води". Режисер стрічки Гільєрмо дель Торо теж отримав "Оскар". Найкращим актором визнали Гері Олдмена. Це його перша нагорода.

Френсіс Макдорманд стала найкращою актрисою за роль Мілдред Гейз у фільмі "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі". За кращу чоловічу роль другого плану у цій стрічці свій "Оскар" отримав і Сем Роквелл. Він зіграв копа-расиста Джейсона Дікінса.

Вибори в Італії

В Італії на вихідних відбулися парламентські вибори. Популісти і євро-скептики. Саме так характеризують цьогорічні італійські вибори. Тепер країну очікують довгі перемовини і формування уряду.

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З поганих новин для України – третина нових членів італійського парламенту дотримується проросійської позиції. А деякі з них навіть були в анексованому Криму. Ці політики готові лобіювати скасування санкцій. Однак для цього їм слід спочатку домовитися між собою.