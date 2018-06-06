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Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади

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Головні новини 6 червня
Головні новини 6 червня / Колаж 24 канал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. З'явився аудіозапис скандальної заяви заступника в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Олександра Лінчевського. МАУ запускає прямий рейс до Канади. Такими були головні новини 6 червня.

Подання на Данилюка 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Нагадаємо, наприкінці квітня виник скандал, що нібито міністр фінансів Данилюк таємно купив квартиру у Лондоні за майже 30 мільйонів гривень. Згодом посадовець спростував усі обвинувачення.

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Гройсман зауважив, що поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати.

"На жаль, Олександр Данилюк не вніс коректив у вибрану ним лінію поведінки і після обговорення цієї ситуації з членами урядової команди. Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатись в її складі і прошу народних депутатів підтримати моє подання", – додав Гройсман.

Олександр Данилюк своєю чергою прокоментував таке рішення уряду. Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, на нього уже упродовж року чиниться колосальний тиск.

Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову, це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це політична корупція, у народі – "гречка",
– зауважив посадовець.

За словами міністра фінансів, його поставили перед вибором: піти у відставку або стати співучасником.

Невдовзі стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету провів голосування та рекомендував парламенту звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Аудіозапис скандальної доповіді Олександра Лінчевського

Рахункова палата оприлюднила аудіозапис скандальної доповіді заступника в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Олександра Лінчевського, де він заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, адже "вони все одно помруть".

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Задля недопущення різних інтерпретацій заяв Лінчевського було ухвалено рішення також оприлюднити аудіозапис його виступу, щоб громадськість могла з ним ознайомитися і не виникало жодних питань,
– зауважив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся справжній скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету зробив гучну заяву щодо онкохворих, які нібито все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".

Аудіозапис доповіді заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського

Уляна Супрун прокоментувала ситуацію навколо скандального уривку і назвала це "прикладом інформаційної атаки з використанням маніпуляцій та брехні". 

Прямий рейс до Канади

6 червня відправився перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто. Літак вилетів з "Борисполя" об 11:20.

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Нові рейси виконуються тричі на тиждень – по понеділках, середах і суботах – на широкофюзеляжних літаках Boeing 767-300ER з трьома класами обслуговування: бізнес, преміум-економ і економічним,
– йдеться у повідомленні МАУ. 

У Канаді літак зустрічатимуть посол України у Канаді Андрій Шевченко та посол Канади в Україні Роман Ващук.

В аеропорту Торонто заплановано урочистості з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом за участю керівників аеропорту, міста, української громади. Очікується, що першим рейсом до Торонто прилетить група представників українських туристичних компаній.

 


 

Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Канада авіація Володимир Гройсман Міністерство фінансів України Олександр Данилюк Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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