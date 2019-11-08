Головні новини 8 листопада: удар по Росії з боку суду ООН, Дубневич на волі, обшуки в "Парусі"

Суд ООН ухвалив рішення на користь України у справі проти Росії. Дубневича відпустили з СІЗО. СБУ здійснило обшуки у бізнес-центрі "Парус". Україна підписала безвіз із Монголією. Розведення військ біля Петрівського почнеться 9 листопада. Засновник Alibaba Group Джек Ма приїхав до України. Скільки заробили Зеленський та Богдан за жовтень. Такими були головні новини 8 листопада.

Найважливіші новини за 8 листопада в Україні.

Міжнародний суд ООН став на бік України у справі проти Росії

Суд в Гаазі ухвалив рішення на користь України: він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії.

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Як пояснювала напередодні заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, Міжнародний суд ООН мав оголосити своє рішення щодо попередніх заперечень Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином, суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати цю справу та водночас відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

Як на рішення Міжнародного суду ООН відреагували в Україні

Речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко назвала рішення Міжнародного суду ООН ще однією перемогою України. Іншими перемогами вона вважає:

наказ Кремлю з боку Міжнародного трибуналу ООН з морського права, за яким Росія має звільнити 24 захоплених моряків та повернути 3 кораблі;

наказ Росії з боку Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи від 19 квітня 2017 щодо застосування тимчасових заходів у справі щодо Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Росії).

Сьогоднішнє рішення - це лише одна із ряду перемог для України, включаючи Наказ #ITLOS від 25 травня 2019 і Наказ МС ООН про тимчасові заходи від 19 квітня 2017. Впевнено рухаємось далі! pic.twitter.com/AjlSkvAoMS — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 8 November 2019

"Попри зусилля РФ уникнути відповідальності за свої численні порушення міжнародного права, сьогодні Суд остаточно відхилив заперечення РФ щодо юрисдикції та погодився з Україною, що її вимоги належним чином подані на розгляд Суду. Всі вимоги України, які стосуються фінансування тероризму в Україні та расової дискримінації в Криму, тепер будуть предметом розгляду на слуханнях по суті. Це беззаперечна перемога", – додала вона у своєму твіттері.

За словами Зеленко, наступним кроком має стати встановлення Судом дедлайна для подання Російською Федерацією контрмеморандума.

Як наслідок сьогоднішнього рішення, Україна готова представляти свою справу по суті перед МС ООН @CIJ_ICJ . Наступним кроком очікується встановлення Судом дедлайну для подання Російською Федерацією Контр-Меморандуму #ICJ pic.twitter.com/rg58aA3O8a — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) November 8, 2019

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін у твіттері зауважив, що нинішнє рішення Суду наддорого коштуватиме Росії у всіх сенсах. Оскільки тепер Міжнародний суд розглядатиме усе те, що Кремль робить на Донбасі.

"Це дуже важлива перемога. Це рішення є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися. Всі, хто планували хоронити міжнародне права, можуть зупинитися. Такі рішення не приходять одразу та це розчарування для тих, хто переживає серцем втрати кожного дня. Але міжнародні закони – це теж справжня сила", – констатував дипломат.

Те, що РФ робила і робить на Донбасі, буде предметом розгляду Міжнародного суду ООН. Сьогоднішне рішення буде наддорого коштувати Росії у ВСІХ сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 November 2019

Олена Зеркаль наголосила, що це велика перемога не лише для України, а загалом перемога верховенства права. І це означає, що Росії доведеться відповідати: "Це рішення дозволяє нам рухатися разом з Судом далі та доводити усій світовій спільноті факти порушення РФ міжнародного права, порушення прав людини".

Росія вперше в історії відповідатиме за порушення прав людини і міжнародного права. Вони будуть відповідати в суді за всіма фактами та за всіма нашими звинуваченнями, включно зі справою МН17. І суд, і міжнародна спільнота матимете доступ до всіх матеріалів. Це також може мати вплив в майбутньому для створення трибуналу в рамках Ради безпеки ООН,

– констатувала Зеркаль.

Що передувало цьому рішенню Міжнародного суду ООН

У січні 2017 року Україна подала проти РФ позов, у якому вимагала відшкодувати збитки за систематичні порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН у Гаазі видав рішення за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Так, Росія є зобов’язаною забезпечити дотримання прав кримських татар в окупованому Криму, дозволити діяльність Меджлісу та гарантувати доступність освіти українською мовою. Водночас суд вирішив, що у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Україна не надала достатньо доказів проти РФ.

У вересні 2018 року Росія виступила з попередніми запереченнями щодо юрисдикції суду розглядати звернення України. Тоді українська сторона закликала суддів визнати юрисдикцію та перейти до розгляду справи по суті.

Дубневич на свободі, його відпустили з СІЗО

За нардепа Ярослава Дубневича внесли 90 мільйонів гривень застави, після чого він вийшов з-під варти – у п'ятницю, 8 листопада, ввечері. Про це повідомив адвокат підозрюваного Олександр Тананакін: "Протягом учорашнього дня (7 листопада – 24 канал) за нього (Ярослава Дубневича – 24 канал) внесли заставу в повному обсязі (90 мільйонів гривень – 24 канал)".

Раніше цього ж дня: За Дубневича внесли заставу, але нардепа все одно забрали в СІЗО, – адвокат

"Буквально 40 хвилин тому він вийшов на волю", – сказав Тананакін.

Нагадаємо, САП вважає, що Дубневич скористався своїм статусом народного депутата та голови транспортного комітету парламенту, щоб у змові з керівниками ймовірно підконтрольних йому підприємств отримати неправомірну вигоду у понад 93 мільйони гривень. Мовиться про постачання комплектуючих для Укрзалізниці. Дубневичу загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.

Справа Дубневича: головне

► Прокурори САП просили суд брати Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 93 мільйони.

► 2 листопада ВАКС призначив Дубневичу заставу у 100 мільйонів без тримання під вартою, яку мали внести протягом 5 днів.

Крім того суд зобов'язав не спілкуватися зі свідками в дотичному кримінальному провадженні, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також – носити електронний браслет.

► 4 листопада захист Дубневича подав апеляцію на рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді застави сумою 100 млн грн.

► 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв нардепа під варту з можливістю застави в 90 мільйонів, Дубневича взяли під варту.

СБУ здійснило обшуки у бізнес-центрі "Парус" у Києві

Співробітники Служби безпеки України у Києві здійснили обшуки у бізнес-центрі "Парус" в рамках розслідування справи про розкрадання державних коштів посадовими особами Київської міської державної адміністрації. Пресслужба СБУ підтвердила факт обшуків.

До теми: Кличко пояснив, що пов'язує його зі "смотрящими" Суркісом та Столаром

За даними слідства чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму грошей із майже мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво Великої Окружної дороги.

Водночас, за інформацією екснардепа Сергія Лещенка, у протиправній схемі розкрадання бюджетних коштів підозрюють скандального київського забудовника Вадима Столара.



Обшуки в бізнес-центрі "Парус" / Фото СБУ

Відзначимо, що команда нової влади активно критикує мера Києва Віталія Кличка. Оточення президента Зеленського поширювало меседж, що Кличко не керує столицею, а "смотрящими" по Києву є Вадим Столар і Максим Микитась. Кличко цю інформацію заперечує.

Дивіться відео обшуків у бізнес-центрі "Парус":

До теми: У Кличка з'явиться ще один заступник, пов'язаний із екс-регіоналом Столаром (документ)

Хто такий Вадим Столар?ексдепутата-регіонала від "Опозиційної платформи "За Життя" Вадима Столара, якого в останні роки у ЗМІ називали "смотрящим" за Києвом, враховуючи його великий, хоч і прихований, вплив на політичні та бізнес-процеси в столиці і особисто мера міста.



Людьми Столара називають також першого заступника Кличка Миколи Поворозника, а також ще одного заступника мера, куратора земельно-будівельної сфери Олександра Спасибка та інших чиновників нижчого рівня.

Україна підписала безвіз із Монголією

Україна підписала угоду з Монголією про взаємне скасування віз. Відтепер українці матимуть змогу перебувати на території цієї азійської країни до 90 днів упродовж половини року. Урочисте підписання угоди відбулося в посольстві України у Варшаві.

До теми: Балканська країна підтримала безвізовий режим з Україною

З боку української сторони документ підписав посол в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.

Українці отримають право в'їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180 днів,

– пояснив Дещиця.



Підписання безвізу України з Монголією / Фото Укрінформу

Посол наголосив, що скасування візового режиму спростить поїздки українців чи монголів до обох країн. Посол Монголії додав, що кожного року тисячі українців приїжджають в його рідну країну у справах бізнесу чи просто на туристичну мандрівку.



Дещиця і Батаа підписали угоду про безвіз між Україною та Монголією / Фото Укрінформу

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

Розведення біля Петрівського стартує 9 листопада

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі прийняла рішення про початок розведення сил і засобів у Петрівському у суботу, 9 листопада, о 12:00.

Важливо: Україна готова до розведення у Петрівському, а бойовики хочуть відтермінування

Це мало статися ще сьогодні, 8 листопада: о 12 годині ЗСУ мали запустити білу ракету, що просигналізувала б бойовикам про готовність до розведення. Однак, кажуть у штабі Операції Об'єднаних сил, початок розведення перенесли, бо бойовики зірвали попередні домовленості.

Відзначимо, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Також бойовики повідомляють, що проінформували СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Розведення військ перенесли: дивіться відео

Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області. Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Джек Ма в Україні: головні цитати виступу

Засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма приїхав в Україну та виступив на Київському міжнародному економічному форумі. Техно 24 зібрав найважливіші цитати з його виступу.

Про інвестиції.

► "Інвестуйте в людей. Інвестуйте в малих, пересічних людей. Це – ключ до розвитку. Ви маєте витрачати час для їхнього розвитку. Розвиватися разом з ними".

Детальніше, хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера

► "Минуле століття проходило під гаслом: "Чим більше, тим краще". Ми мали наслідки індустріальної революції. Нове століття має інші слогани: "Чим гнучкіше, тим краще", "Чим менше, тим краще". Тобто, раніше достатньо було бути лише великою компанією. Зараз важливо бути хорошим підприємством, яке не обов'язково має бути гігантським".

Про помилки.

► "Помилка – це найкраще добриво для завтрашнього успіху. Нам завжди казали: "Вам так пощастило – Alibaba працює 20 років, ви так багато досягли". Так, ми дуже багато працювали. Але ми й робили багато помилок. В нас було так багато помилок, що вам складно уявити".

► "Коли ви щодня чуєте історії успіху, вам може здаватись, що успіх такий простий. Але всі роблять помилки. Я вам рекомендую вчитись на помилках інших. Це зробить вас сильнішими".



Джек Ма виступив на Київському міжнародному економічному форумі

Про кадри.

► "Зараз дуже популярний метод хедхантінга – хочеш хорошого фахівця – переманюєш його у свою компанію. Я був вчителем. Я нічого не знав про технології, про бухгалтерський облік тощо. Як вчитель я знав – найкращий спосіб знайти хороших учнів – знайти однодумців. Це мають бути розумні люди, навіть розумніші за вас. І ви повинні в них вірити".

► "От протягом усіх цих 20 років я намагався бути хорошим вчителем на своєму посту. Я називаю себе CEO – Chief Education Officer – головний освітній директор (це гра слів від Chief Executive Officer – головний виконавчий директор, – 24 канал). І ще одна порада – не наймайте одразу керівника. Якщо ви знаєте, що ця людина через 5 років стане класним босом – наймайте краще її".

► "Не думайте, що хороші спеціалісти – круті тільки за межами вашої компанії. Хороші люди є всередині вашої компанії: вони у вас вірять, вони йдуть за вами. Ви маєте витрачати час, аби навчати їх, працювати з ними, розвиватися з ними разом, інвестувати в них".

Про конкуренцію з держпідприємствами.

► "Багато людей скаржаться на державні підприємства: "Вони такі великі" чи "Вони такі потужні". Але це не має турбувати приватний сектор. Ринок дуже великий. Я думаю, що ми маємо з ними конкурувати, приватні компанії мають довести суспільству, що ми можемо показати кращий результат. І це тим, чим я займаюсь. Державні підприємства – вони повсюди. Але погляньте – вони зменшуються, вони фокусуються на маленьких речах".

Про технології і майбутнє.

► "Я не боюся майбутнього. Не хвилююсь через нього. Як підприємець, я повинен прогнозувати майбутнє. Коли я бачу нову технологію – я маю прийняти її. Якщо я не можу прогнозувати майбутнє, я наймаю людину, яка буде цим займатись".



Джек Ма дав підприємцям кілька порад

Про роботизацію та ШІ

► "В майбутньому машини стануть розумнішими: вони не втомлюватимуться, краще навчатимуться. Для того, аби наші діти були кращими за машин нам потрібно навчити їх бути креативними та інноваційними. Тоді вони будуть значно кращими за машини. Штучний інтелект не потрібно боятися, ви завжди можете стати кращими за нього".

► "Люди використовують свій мозок менше ніж на 7%. Ви дійсно думаєте, що ми можемо створити, щось таке, що буде розумнішим за нас?"

► "В машин є чіпи, а у людей є серця. Ніщо не замінить людського серця. Проблема в тому, що ви недостатньо хороші на своїй роботі. Якщо це дійсно так, тоді знайдуться кращі за вас".

Про роботу.

► "Якщо ви ненавидите свою роботу, то навіть працюючи 2 години на день, ви буде засмученими. А от якщо ви обожнюєте свою справу, як от я, ви будете займатись нею 10 годин на день, 15 годин… І будете щасливі. Я думаю над своєю справою, коли приймаю душ, коли бігаю, навіть коли сиджу на унітазі".

Про торговельну війну між США і Китаєм.

► "Я вірю в торгівлю. І я вірю у вільну торгівлю. На мою думку, проблеми, що виникли між США та Китаєм – їх можна вирішити. Я знаю, що між урядами можуть бути напружені стосунки. Але тут важливо, щоб люди любили одне одного, бізнес поважав один одного".

Про доставку з Aliexpress.

► "Я був дуже розчарований, коли дізнався, що посилки з Aliexpress в Україну йдуть 4 –7 днів. Це ж як у минулому столітті. Ми повинні це виправити. Ми повинні покращити логістику. Логістика – це важливо. Платежі – це важливо. Інтернет – це важливо".



Джек Ма у Києві

Секрет успіху для бізнесу.

► "Одна з причин, чому Alibaba так швидко розвивається – протягом 20 років я не витратив пів години свого часу на обговорення, як заробити гроші. Ми обговорюємо, як допомагати людям, як розв'язувати їхні проблеми. І якщо ви робите це правильно – гроші самі прийдуть".

► "Бізнесмени, дам вам пораду: якщо ви думаєте виключно про гроші, то з вами ніхто не буде співпрацювати, а відтак бізнес провалиться".

Яку зарплату отримали Зеленський і Богдан за жовтень

Президент України Володимир Зеленський отримав 28 тисяч гривень зарплати за жовтень. Така ж ставка була і в його попередника Петра Порошенка. А от голова Офісу Президента Андрій Богдан отримав за жовтень зарплату у 39 тисяч 258 гривень.

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Так, зарплата Богдана виявилася на понад 11 тисяч гривень вищою, ніж у Зеленського.

За що саме Богдану нарахували таку зарплату?

З отриманої Богданом суми його посадовий оклад становив 16 тисяч 363 гривні;

За інтенсивність праці голова ОП отримав надбавку в розмірі 9 тисяч 818 гривень;

За вислугу років – 4 тисячі 418 гривень;

За роботу в умовах режимних обмежень – 3 тисячі 272 гривні;

Сума інших виплат (премій, індексацій) склала 5 тисяч 385 гривень.

При цьому з нарахованої Богдану зарплати стягнули 7 тисяч 655 гривень податків.

Дивіться інфографіку про розмір зарплат за жовтень народних депутатів:



Які зарплати за жовтень отримали депутати Верховної Ради / Інфографіка 24 каналу