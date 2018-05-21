Головні новини 21 травня: отруєння дітей у Миколаєві, скандал із Берлусконі

Масове отруєння дітей у миколаївській школі. Екс-прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відзначився новим скандалом стосовно окупованого Криму. Підірвано міст на Донбасі, який сполучав Хрустальне з Луганськом. Такими були головні новини понеділка, 21 травня, в Україні і світі.

Отруєння дітей у Миколаєві

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У понеділок, 21 травня, у Миколаєві у школі №6 евакуювали 400 дітей через різкий запах. 36 учнів госпіталізовано до міської дитячої лікарні №2. Двоє з них перебувають у реанімаційному відділенні для спостереження.

До лікарні направлено 36 дітей із скаргами на кашель, сльозотечу, нудоту і першіння в горлі, 2-х дітей госпіталізовано для СПОСТЕРЕЖЕННЯ у реанімаційне відділення зі скаргами на головокружіння та болі в животі. Наголошую, наразі загрози життю дітей немає,

– пише чиновник.

Водночас, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом з миколаївської школи №6 госпіталізували 37 дітей.

Як повідомляють рятувальники, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

Як повідомив "Українській правді" депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Поліція заявила про те, що розпочала кримінальне провадження стосовно розпилення невідомого аерозолю із різким запахом у миколаївській школі.

Берлусконі влип у новий скандал

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі під час виступу перед прихильниками своєї партії, згадав про поїздку до анексованого Криму і назвав окупований півострів частиною Росії.

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Зокрема, він розповів, як під час поїздки на окупований півострів разом з Володимиром Путіним, був вражений красою місцевих парків.

Я їхав на машині Кримом разом з президентом Росії Володимиром Путіним прибережною дорогою біля Чорного моря. Зліва я побачив дивовижно красиві парки з прекрасними рослинами. Це робить регіон, а конкретно цю частину Криму, найкрасивішою частиною території Росії,

– сказав Берлусконі.

Проте, італійський політик не уточнив, коли саме це було.

Підірвано міст, який сполучав Хрустальний з Луганськом

На непідконтрольній території Луганщини підірвали міст в населеному пункті Іванівка, який сполучав місто Хрустальний (до декомунізації Красний Луч) з Луганськом прямою дорогою.

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За попередньою інформацією, причиною руйнування мосту став підрив. Хто підірвав споруду — наразі невідомо.

Також зазначається, що прямої дороги між Хрустальним і Луганськом тепер немає. Тому, місцеві жителі, які хочуть виїхати з населеного пункту, змушені об'їжджати через село Софіївка.



На непідконтрольній Луганщині підірвали міст



Міст, який сполучав місто Хрустальний з Луганськом, підірвали