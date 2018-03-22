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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Головні новини 22 березня: затримання Савченко, провокація Росії, погрози від Захарченка

3017 Читать новость на русском
Головні новини 22 березня
Головні новини 22 березня

Головною новиною 22 березня в Україні стало затримання Надії Савченко. Її із зали парламенту доправили в СБУ, а генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто оголосив підозру у скоєнні низки кримінальних злочинів. Росія у той час вдалася до військової провокації, а лідер окупаційної адміністрації на Донбасі Олександр Захарченко погрожує Україні.

Савченко: зняття депутатської недоторканності, звинувачення та арешт

Зранку 22 березня засідав регламентний комітет Верховної ради. І швидко підтримав зняття недоторканності з Савченко. Сама ж Надія Савченко принесла на комітет гранати. Але це були фрукти, а не зброя.

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Вже після цього Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді.

Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів.

ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін. Однак воно поки не було доставлено до Шевченківського районного суду у Києві, тож на коли буде призначено засідання суду – не відомо.

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Результативна робота Ради

Окрім дозволу на затримання Надії Савченко, депутати загалом провели результативний день. Для початку Рада виправила новий КПК і спростила роботу слідчих, визнала нелегітимними вибори президента Росії в окупованому Криму, а також дозволили місцевим радам самим встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв в певний час доби. І навіть дозволила легалізувати українцям самобуди.

Не обійшлося без ексцесів. Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду.

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Провокація Росії

22 березня пройшло за тиші на Донбасі. Однак окупанти вдалися до інших провокацій вздовж східного та південного повітряного кордону України. Винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії з боку Чорного моря.

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Також група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацюванням певних умовних завдань із завданням ударів

Через це усі визначені сили та засоби протиповітряної оборони було приведено в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації.

Погрози від Захарченка

Поки Росія вдається до провокацій за допомогою авіації, лідер окупаційної адміністрації на Донбасі Олександр Захарченко погрожує Україні через прийнятий закон про реінтеграцію.

Водночас він зазначив, що Україна не наважиться на повномасштабні військові дії без команди зі США.

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Варто додати, що на "плівках Савченко", які оприлюднила ГПУ, Захарченко просив "віддати" йому Турчинова.

Димінський більше не медіа-магнат

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення 22 березня задовольнила заяви ТОВ "Телерадіокомпанія "Міст ТБ" (Львів, логотип ZIK) і ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (Львів, Z ZIK) щодо переоформлення ліцензії на мовлення. Так, зі складу власників телеканалів вибув бізнесмен Петро Димінський. При цьому кінцевими бенефіціарами залишилася його сім'я: Димінські Олена, Жанна та Анастасія.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Верховна Рада Петро Димінський Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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