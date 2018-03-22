Головні новини 22 березня: затримання Савченко, провокація Росії, погрози від Захарченка

Головною новиною 22 березня в Україні стало затримання Надії Савченко. Її із зали парламенту доправили в СБУ, а генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто оголосив підозру у скоєнні низки кримінальних злочинів. Росія у той час вдалася до військової провокації, а лідер окупаційної адміністрації на Донбасі Олександр Захарченко погрожує Україні.

Савченко: зняття депутатської недоторканності, звинувачення та арешт

Зранку 22 березня засідав регламентний комітет Верховної ради. І швидко підтримав зняття недоторканності з Савченко. Сама ж Надія Савченко принесла на комітет гранати. Але це були фрукти, а не зброя.

Читайте також: Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?

Вже після цього Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді.

Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів.

ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін. Однак воно поки не було доставлено до Шевченківського районного суду у Києві, тож на коли буде призначено засідання суду – не відомо.

Читайте також: Як Савченко готувала теракт: Луценко показав відео

У чому схожість поведінки Гітлера та Савченко: порівняння від Портникова https://t.co/Ln2mDZNRC2 pic.twitter.com/NsPVmWrUZ8 — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Результативна робота Ради

Окрім дозволу на затримання Надії Савченко, депутати загалом провели результативний день. Для початку Рада виправила новий КПК і спростила роботу слідчих, визнала нелегітимними вибори президента Росії в окупованому Криму, а також дозволили місцевим радам самим встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв в певний час доби. І навіть дозволила легалізувати українцям самобуди.

Українцям розсилають електронні листи з вірусами від імені ДФС: https://t.co/FrE448lITP pic.twitter.com/8BnH9rp8C4 — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Не обійшлося без ексцесів. Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду.

Читайте також: Охорона не пускатиме в Раду тих депутатів, які не проходитимуть металошукач, – Парубій

Це ганьба, – депутат Європарламенту розкритикував Юнкера і Трампа за позицію щодо Росії https://t.co/FrRjxvwvrb pic.twitter.com/7INw3VB2TQ — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Провокація Росії

22 березня пройшло за тиші на Донбасі. Однак окупанти вдалися до інших провокацій вздовж східного та південного повітряного кордону України. Винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії з боку Чорного моря.

Читайте також: На Харківщині виявили агентурну мережу російських спецслужб, серед затриманих – офіцер поліції

Також група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацюванням певних умовних завдань із завданням ударів

Через це усі визначені сили та засоби протиповітряної оборони було приведено в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації.

Росіяни придумали назви для новітньої зброї, про яку говорив Путін



https://t.co/78WJbmlwEg pic.twitter.com/nytlapxpev — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Погрози від Захарченка

Поки Росія вдається до провокацій за допомогою авіації, лідер окупаційної адміністрації на Донбасі Олександр Захарченко погрожує Україні через прийнятий закон про реінтеграцію.

Водночас він зазначив, що Україна не наважиться на повномасштабні військові дії без команди зі США.

Читайте також: Українець розповів, скільки платили за службу в російських окупаційних силах

Варто додати, що на "плівках Савченко", які оприлюднила ГПУ, Захарченко просив "віддати" йому Турчинова.

Димінський більше не медіа-магнат

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення 22 березня задовольнила заяви ТОВ "Телерадіокомпанія "Міст ТБ" (Львів, логотип ZIK) і ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (Львів, Z ZIK) щодо переоформлення ліцензії на мовлення. Так, зі складу власників телеканалів вибув бізнесмен Петро Димінський. При цьому кінцевими бенефіціарами залишилася його сім'я: Димінські Олена, Жанна та Анастасія.