Главные новости 22 марта: задержание Савченко, провокация России, угрозы от Захарченко
Главной новостью 22 марта в Украине стало задержание Надежды Савченко. Ее из зала парламента доставили в СБУ, а генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично объявил подозрение в совершении ряда уголовных преступлений. Россия в это время прибегла к военной провокации, а лидер оккупационной администрации на Донбассе Александр Захарченко угрожает Украине.
Савченко: снятие депутатской неприкосновенности, обвинения и арест
Утром 22 марта заседал регламентный комитет Верховной Рады. И быстро поддержал снятие неприкосновенности с Савченко. Сама же Надежда Савченко принесла на комитет гранаты. Но это были фрукты, а не оружие.
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Уже после этого Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде.
Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений.
ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок. Однако оно пока не было доставлено в Шевченковский районный суд в Киеве, поэтому на когда будет назначено заседание суда – неизвестно.
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Результативная работа Рады
Кроме разрешения на задержание Надежды Савченко, депутаты в целом провели результативный день. Для начала Рада исправила новый УПК и упростила работу следователей, признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму, а также позволили местным советам самим устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в определенное время суток. И даже позволила легализовать украинцам самобуды.
Не обошлось без эксцессов. Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду.
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Провокация России
22 марта прошло затишье на Донбассе. Однако оккупанты перешли к другим провокациям вдоль восточной и южной воздушной границы Украины. Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря.
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Также группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.
Поэтому все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации.
Угрозы от Захарченко
Пока Россия прибегает к провокациям с помощью авиации, лидер оккупационной администрации на Донбассе Александр Захарченко угрожает Украине из-за принятого закона о реинтеграции.
В то же время он отметил, что Украина не решится на полномасштабные военные действия без команды из США.
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Стоит добавить, что на "пленках Савченко", которые обнародовала ГПУ, Захарченко просил "отдать" ему Турчинова.
Дыминский больше не медиа-магнат
Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 22 марта удовлетворил заявления ООО "Телерадиокомпания" Мост ТВ "(Львов, логотип ZIK) и ООО" ТРК "Новые коммуникации" (Львов, ZIK) относительно переоформления лицензии на вещание. Так, из состава владельцев телеканалов выбыл бизнесмен Петр Дыминский.https://24tv.ua/ru/biznesmen_beglec_dyminskij_vyshel_iz_sostava_beneficiarnyh_vladelcev_telekanala_zik_n941983 При этом конечными бенефициарами осталась его семья: Дыминская Елена, Жанна и Анастасия.