Главные новости 22 марта: задержание Савченко, провокация России, угрозы от Захарченко

Главной новостью 22 марта в Украине стало задержание Надежды Савченко. Ее из зала парламента доставили в СБУ, а генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично объявил подозрение в совершении ряда уголовных преступлений. Россия в это время прибегла к военной провокации, а лидер оккупационной администрации на Донбассе Александр Захарченко угрожает Украине.

Савченко: снятие депутатской неприкосновенности, обвинения и арест

Утром 22 марта заседал регламентный комитет Верховной Рады. И быстро поддержал снятие неприкосновенности с Савченко. Сама же Надежда Савченко принесла на комитет гранаты. Но это были фрукты, а не оружие.

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Уже после этого Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде.

Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений.

ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок. Однако оно пока не было доставлено в Шевченковский районный суд в Киеве, поэтому на когда будет назначено заседание суда – неизвестно.

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У чому схожість поведінки Гітлера та Савченко: порівняння від Портникова https://t.co/Ln2mDZNRC2 pic.twitter.com/NsPVmWrUZ8 — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Результативная работа Рады

Кроме разрешения на задержание Надежды Савченко, депутаты в целом провели результативный день. Для начала Рада исправила новый УПК и упростила работу следователей, признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму, а также позволили местным советам самим устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в определенное время суток. И даже позволила легализовать украинцам самобуды.

Українцям розсилають електронні листи з вірусами від імені ДФС: https://t.co/FrE448lITP pic.twitter.com/8BnH9rp8C4 — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Не обошлось без эксцессов. Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду.

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Це ганьба, – депутат Європарламенту розкритикував Юнкера і Трампа за позицію щодо Росії https://t.co/FrRjxvwvrb pic.twitter.com/7INw3VB2TQ — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Провокация России

22 марта прошло затишье на Донбассе. Однако оккупанты перешли к другим провокациям вдоль восточной и южной воздушной границы Украины. Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря.

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Также группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.

Поэтому все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации.

Росіяни придумали назви для новітньої зброї, про яку говорив Путін



https://t.co/78WJbmlwEg pic.twitter.com/nytlapxpev — 24 канал (@24tvua) 22 березня 2018 р.

Угрозы от Захарченко

Пока Россия прибегает к провокациям с помощью авиации, лидер оккупационной администрации на Донбассе Александр Захарченко угрожает Украине из-за принятого закона о реинтеграции.

В то же время он отметил, что Украина не решится на полномасштабные военные действия без команды из США.

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Стоит добавить, что на "пленках Савченко", которые обнародовала ГПУ, Захарченко просил "отдать" ему Турчинова.

Дыминский больше не медиа-магнат

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 22 марта удовлетворил заявления ООО "Телерадиокомпания" Мост ТВ "(Львов, логотип ZIK) и ООО" ТРК "Новые коммуникации" (Львов, ZIK) относительно переоформления лицензии на вещание. Так, из состава владельцев телеканалов выбыл бизнесмен Петр Дыминский.https://24tv.ua/ru/biznesmen_beglec_dyminskij_vyshel_iz_sostava_beneficiarnyh_vladelcev_telekanala_zik_n941983 При этом конечными бенефициарами осталась его семья: Дыминская Елена, Жанна и Анастасия.