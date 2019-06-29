Головні новини 29 червня:розмови з Путіним про Україну, звинувачення моряків та заява УГКЦ

На саміті "Великої двадцятки" в Осаці президент Росії Володимир Путін часу не гаяв – у своїй манері обговорював ситуацію в Україні. Росія висунула звинувачення в остаточній редакції частині українських моряків. Партія Саакашвілі таки братиме участь у виборах до ВР. УГКЦ звернеться до Папи Римського у питанні отримання від Ватикану статусу патріархату. Такими були головні новини суботи, 29 червня.

Путін про Україну на G20

Росія у своєму стилі: Звільнення українських моряків: Путін відзначився дивною заявою

На саміті "Великої двадцятки", який цьогоріч відбувався у японському місті Осака 28-29 червня, президент країни-агресора Володимир Путін поговорив із європейськими і не тільки лідерами про ситуацію в Україні. Наскрізною темою цих розмов стали полонені українські моряки.

Так, це питання на зустрічі з Путіним піднімав президент США Дональд Трамп – він зробив його одним із пріоритетних. Однак після російський лідер заявив, що "рішення поки немає".

Говорили на цю тему (моряків). Рішення поки немає. У нас йде судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати. Головне, щоб це не було в межах передвиборної кампанії в Україні, щоб ці процеси не були пов'язані з внутрішньополітичної українською тематикою,

– сказав він.

Однак Трамп, здається, трохи заплутався. Білий дім опублікував стенограму запитань журналістів після зустрічі президентів. На ній є таке запитання: "Чи українські кораблі досі є проблемою для взаємин США і Росії?". Трамп відповів: "Ми не обговорювали це, не обговорювали".

G20 – це форум, на який з'їжджаються представники найбільших економічно розвинених країн світу та Європейського Союзу. Саміти Великої двадцятки були започатковані для вирішення проблем світової кризи у 1999 році. Тепер G20 організовується для взаємної співпраці і консультацій з міжнародних фінансово-економічних питань.

Окрім того, лідер Франції Еммануель Макрон заявив Путіну про намір найближчим часом особисто зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні і відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.

Путін також зустрівся з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Загалом вона назвала дії Росії на міжнародній арені назвала безвідповідальними і дестабілізуючими. Щодо ситуації в Україні – Тереза Мей заявила, що для досягнення будь-якого прогресу слід припинити конфлікт і звільнити полонених українських моряків.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Путіна повернутися до нормандського формату. Він, зі свого боку, заявив, що готовий.

Питання тільки коли, необхідно узгодити терміни, в якій послідовності проводитимемо консультації – удвох, утрьох, учотирьох,

– заявив Путін.

Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Перша зустріч глав держав та урядів відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, звідси й назва. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

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Звинувачення від Росії для Українських моряків

Українським полоненим морякам Євгену Семідоцкому, Юрію Будзилу, Богдану Небилиці, Володимиру Терещенку, Андрію Оприску, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру та Сергію Попову російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції. Країна агресор звинувачує українців у незаконному перетині державного кордону, здійсненому організованою групою.

Як розповів адвокат Микола Полозов, такий крок є наслідком слідчих дій, які Слідче управління ФСБ Росії провели щодо частини українських полонених моряків.

Протягом усього наступного тижня аналогічні слідчі дії будуть проводити щодо решти військовополонених моряків. Завершення цього етапу слідчих дій означає завершення збору та процесуального закріплення доказів у межах попереднього розслідування. Після цього настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи,

– додав правозахисник.

За його словами, через те, що наприкінці липня закінчуються терміни тримання під вартою українських моряків, слідство буде заявляти у Лефортовський районний суд Москви клопотання про продовження термінів тримання під вартою.

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"Позиція захисту залишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 року. Крім того, військові моряки мають імунітет, відповідно до Конвенції ООН з морського права, та відповідно до наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, їх має бути негайно звільнено", – підсумував Полозов.

Обмін заявами між Росією та Україною

25 червня українське МЗС отримало ноту від Міністерства закордонних справ Росії щодо 24 полонених українських моряків. Сталося це в останній день терміну, упродовж якого Росія мала їх передати Україні, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. У документі Кремль запевнив, що вони є готовими передати Україні 24 захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь українське зовнішньополітичне відомство відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило такі тези:

– Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків;

– Росія рішення трибуналу не виконала;

– Україна вимагає від Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

Як українські моряки потрапили у полон?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Українські моряки в російському полоні/ інфографіка 24 каналу

Партія Саакашвілі таки йде на вибори до Верховної Ради

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Без політично-судоввих баталій напередодні виборів – ніяк. Однак партія Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" таки братиме участь у парламентських виборах.

Так, ЦВК не виконала рішення апеляційного суду щодо реєстрації "Руху нових сил" учасником виборів до Верховної Ради. Розв'язати проблему мав Верховний суд.

Чому ЦВК та партія Саакашвілі судяться?21 червня стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Зокрема, суд визнав факт проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що необхідно для реєстрації його кандидатом у депутати.



Однак Центральна виборча комісія 23 червня вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.



Мовляв, президент Зеленський підписав указ про дострокові вибори 21 травня, відтак "розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" питань, пов'язаних з участю партії в позачергових виборах не міг бути здійснений". Та і позачерговий з'їзд партії 10 червня порушував вимоги статуту цієї ж партії.



Календар виборчого процесу / Інфографіка 24 каналу

Саакашвілі із апеляцією не забарився – і виграв її. 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил". Та вже 26 червня у ЦВК заявили, що рішення суду не відповідає положенням Закону України "Про політичні партії" і подали касацію до Верховного Суду.

Натомість на засіданні 28-29 червня судді ухвалили: ЦВК зобов'язана зареєструвати партію Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Верховної Ради України.



Фото з залу суду



Саакашвілі та Україна: основні дати / Інфографіка 24 каналу

УГКЦ попросить у Папи Римського про власний патріархат

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Святослав вважає, що греко-католики України давно мають фактичний патріархат. Очільник УГКЦ обговорить питання отримання цього статусу від Ватикану з Папою Римським Франциском. Ця розмова відбудеться на початку липня під час зустрічі в Римі.

Наш спосіб впорядковувати душпастирське життя відповідає способу існування саме патріарших структур. І ми самі вчимося так жити,

– сказав глава УГКЦ.

Водночас він додав, що Папа Франциск загалом підтримує цей устрій. Святослав зауважив, що сьогодні зроблено вже багато для визнання за українськими греко-католиками їхнього власного патріархату. Проте кінцеве рішення залежить від Ватикану.

"Тому ми кажемо, що патріархат будується, бо він не дається, а його визнають. З нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква. А питання визнання (не створення чи проголошення) – це питання, яке належить до рішення Вселенського Архієрея", – наголосив він.

Зазначимо, парафіянами УГКЦ вважають себе 8,8% українців. А найбільше українців – 48,8% –вважають себе парафіянами Української православної церкви.