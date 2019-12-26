Грузія хоче на прикладі України боротися за звільнення окупованих Росією територій

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про бажання створення "грузинського нормандського формату" для звільнення окупованих Росією територій Південної Осетії та Абхазії. За її словами, Грузії потрібно вести переговори за підтримки своїх партнерів, позаяк самотужки цього робити не вдається.

Нині ж держава застрягла у технічних форматах, де нічого вирішити не вдається. Про це Саломе Зурабішвілі заявила в інтерв'ю грузинському "Першому каналу".

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Ці технічні формати зовсім безрезультатні, позаяк бюрократи не ухвалюють політичних рішень, яких ми очікуємо. З першого дня я вимагала працювати над тим, щоб повернути женевському формату політичний масштаб, адже Женева починалася як політичний рівень, а вже потім опустилася до технічного,

– наголосила президентка Грузії.

Вона, зокрема, неодноразово зверталася до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням згадати про Грузію на зустрічі у нормандському форматі. Президентка заявила, що її країна не використовує усі можливі ресурси для вирішення питання окупації Росією, як це робить Україна.

"Якщо була б така можливість, то нам потрібен свій формат, схожий до нормандського. Мовиться про формат, де Грузія була б представлена разом зі своїми партнерами, позаяк нам не під силу вести переговори наодинці", – переконана Саломе Зурабішвілі.

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За її словами, щоб переговори були ефективними, сторони не повинні бути у нерівних умовах, у яких опиниться Грузія в іншому випадку.

Нам потрібна ця підтримка. Саме тому і Україна підтримує цей формат, а не входить у прямі відносини з Росією. У майбутньому, можливо, і потрібні будуть ці прямі відносини, але зараз треба з чогось почати,

– резюмувала грузинська лідерка.

Що відомо про російську окупацію частини Грузії

Бойові дії відбулися у серпні 2008 року. З одного боку була офіційна грузинська влада, а з іншого Росія та самопроголошені республіки "Абхазія" та "Південна Осетія". Конфлікт тривав лише 5 днів.



У підсумку Росія окупувала 20% території Грузії, визнавши незалежність фейкових республік. Натомість Грузія розірвала дипломатичні взаємини з Москвою.

Сьгодні країни перебувають у стані гібридної війни у гарячій фазі, оскільки Росія впливає на Грузію всіма своїми зусиллями, триває повзуча анексія та у країні все потужніше працюють російські інституції, що здійснюють вплив на громадську думку та настрої в суспільстві. Водночас через агресію Росії процес вступу Грузії до НАТО гальмується.