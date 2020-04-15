24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У Києві закрили Медмістечко: весь персонал заразився коронавірусом, – ЗМІ

- Читать новость на русском
У Києві закрили Медмістечко через коронавірус у персоналу / medcentre.com.ua

У мережі з’явилася інформація, що Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу. У всього персоналу начебто підтвердили наявність COVID-19.

Про спалах коронавірусу в столичній лікарні повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

Зверніть увагу У ще одному київському монастирі УПЦ МП спалах коронавірусу

У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердили наявність коронавірусу після ПЛР-тестів,
– йдеться у повідомленні.

Наразі невідома точна кількість інфікованих та деталі про стан їхнього здоров’я.

У столичному Медмістечку у всіх працівників виявили коронавірус: карта

Коронавірус в Україні: основне

  • Станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 тисячі 764 випадки зараження коронавірусом. Одужати вдалося 143 людям, померли – 108.
  • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
  • Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина Новини Києва Новини України
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 14:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Ґаджети 47810
сьогодні , 16:24 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів строковик із Харкова
Новини України 17282
сьогодні , 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Медицина 50648
сьогодні , 11:32 Від коронавірусу в Україні померло 108 людей: список по областях
Лікування 62747
сьогодні , 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Здорове життя 26508
сьогодні , 16:44 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Здорове життя 16737
сьогодні , 23:20 Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, коронавірус у Новинського
Новини України 13609
сьогодні , 15:45 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
Новини України 32488
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
сьогодні 19:00 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
сьогодні 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза
14 квітня 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
14 квітня 12:02 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька

Новини
Більше новин