У Києві закрили Медмістечко: весь персонал заразився коронавірусом, – ЗМІ
У мережі з’явилася інформація, що Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу. У всього персоналу начебто підтвердили наявність COVID-19.
Про спалах коронавірусу в столичній лікарні повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.
Зверніть увагу У ще одному київському монастирі УПЦ МП спалах коронавірусу
У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердили наявність коронавірусу після ПЛР-тестів,
– йдеться у повідомленні.
Наразі невідома точна кількість інфікованих та деталі про стан їхнього здоров’я.
У столичному Медмістечку у всіх працівників виявили коронавірус: карта
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 тисячі 764 випадки зараження коронавірусом. Одужати вдалося 143 людям, померли – 108.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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