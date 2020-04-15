У Києві закрили Медмістечко: весь персонал заразився коронавірусом, – ЗМІ

У мережі з’явилася інформація, що Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу. У всього персоналу начебто підтвердили наявність COVID-19.

Про спалах коронавірусу в столичній лікарні повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

Зверніть увагу У ще одному київському монастирі УПЦ МП спалах коронавірусу

У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердили наявність коронавірусу після ПЛР-тестів,

– йдеться у повідомленні.

Наразі невідома точна кількість інфікованих та деталі про стан їхнього здоров’я.

У столичному Медмістечку у всіх працівників виявили коронавірус: карта

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 тисячі 764 випадки зараження коронавірусом. Одужати вдалося 143 людям, померли – 108.

зараження коронавірусом. Одужати вдалося 143 людям, померли – 108. 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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