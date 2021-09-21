Вони приїхали у місто на роботу та винаймали житло. Поліція працює з порушниками.

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Стріляли з вікна орендованої квартири

У поліції пояснили, що нещодавно в одному із інтернет-пабліків Хмельницького з'явилось відео. На кадрах було помітно, як невідомі стріляють із вікна багатоповерхівки.

Виявивши відеозапис, оперативники Хмельницького райуправління поліції швидко встановили зловмисників. Ними виявились двоє молодиків 22 та 27 років,

– розповіли поліцейські.

Вони встановили, що чоловіки приїхали з області в місто на роботу і винаймали тут житло. Ба більше, стріляли молодики з вікна орендованої квартири.

Правоохоронці вилучили у чоловіків зброю – стартовий пістолет без будь-якої переробки.

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