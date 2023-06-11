Проте лікар Євген Комаровський не радить занадто сподіватися на швидкий біологічний кінець Владіміра Путіна. Адже він має доступ до найкращої медицини. Про це Комаровський розповів 24 Каналу.
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Він зауважив, що сучасна медицина дозволить Путіну "пити кров" з українців ще кілька років.
"Путіну можуть вкоротити життя його ж оточення, тому що він вже всіх дістав. І це може статися скоріше, ніж його вб'ють якісь ракові клітини чи тромб. Всьому світу найімовірніше скажуть, що це тромб. Але приберуть його ймовірніше свої", – припустив лікар.
Євген Комаровський припустив, які проблеми можуть вкоротити життя Путіну та Лукашенко: дивіться відео
Медицина не всемогутня
"Так само найкращими досягненнями сучасної медицини може користуватися й білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко. Проте медицина не всемогутня. Судячи з зовнішності Лукашенко, він ймовірно схильний до судинної катастрофи. Це гострі хвороби типу тромбу, інсульту, інфаркту", – наголосив Євген Комаровський.
Саме такі хвороби можуть наздогнати Лукашенко. Водночас Путін багато років не вживає алкоголю, не курить, займається спортом та оточив себе на рівні фанатизму найкрутішими лікарями.
"Саме тому є менша ймовірність, що у Путіна можуть бути такі захворювання", – зазначив лікар.
Більше про стан здоров'я Путіна
- Глава ГУР Кирило Буданов нещодавно підтвердив, що Путін є невиліковно хворим. Хоча він й раніше наполягав на тому, що у російського диктатора – рак.
- Буданов також наголошував, що окрім онкології у Путіна ще "одночасно кілька значних захворювань".
- Водночас співробітник військової розвідки Данії зауважив, що Путін вживав гормональні пігулки, які викликали у нього манію величі. Розвідник припустив, що це, можливо, стало причиною початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.