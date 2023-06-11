Проте лікар Євген Комаровський не радить занадто сподіватися на швидкий біологічний кінець Владіміра Путіна. Адже він має доступ до найкращої медицини. Про це Комаровський розповів 24 Каналу.

Читайте також У ГУР знають про проблеми зі здоров'ям у Лукашенка, але є дещо цікавіше

Він зауважив, що сучасна медицина дозволить Путіну "пити кров" з українців ще кілька років.

"Путіну можуть вкоротити життя його ж оточення, тому що він вже всіх дістав. І це може статися скоріше, ніж його вб'ють якісь ракові клітини чи тромб. Всьому світу найімовірніше скажуть, що це тромб. Але приберуть його ймовірніше свої", – припустив лікар.

Євген Комаровський припустив, які проблеми можуть вкоротити життя Путіну та Лукашенко: дивіться відео

Медицина не всемогутня

"Так само найкращими досягненнями сучасної медицини може користуватися й білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко. Проте медицина не всемогутня. Судячи з зовнішності Лукашенко, він ймовірно схильний до судинної катастрофи. Це гострі хвороби типу тромбу, інсульту, інфаркту", – наголосив Євген Комаровський.

Саме такі хвороби можуть наздогнати Лукашенко. Водночас Путін багато років не вживає алкоголю, не курить, займається спортом та оточив себе на рівні фанатизму найкрутішими лікарями.

"Саме тому є менша ймовірність, що у Путіна можуть бути такі захворювання", – зазначив лікар.

Зверніть увагу! На параді 9 травня в Москві Лукашенко мав дуже втомлений та виснажений вигляд. Також у нього була перебинтована рука, як зазвичай після встановлення катетера. Після цього його стан здоров'я нібито погіршився. Йшлося що Лукашенко хворів на аденовірус. Але наприкінці травня він сам прокоментував своє самопочуття, заявивши, що "не збирається вмирати".

Більше про стан здоров'я Путіна