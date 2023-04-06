Зіткнення із силовиками було у селі Зязиков-Юрт у Малгобецькому районі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Як виникла перестрілка

Невідомі ховалися у покинутій будівлі. Вони перетнулися із силовиками та почали відстрілюватися. На місце відправили спецназ ФСБ Росії, стрільців заблокували в будинку. Виявилось, що в приміщенні перебувають четверо нападників, які поранили двох дільничних.

Пізніше повідомили, що один поліцейський помер. Крім того, загинула ще одна людина. Зараз встановлюють, чи це був правоохоронець.

Такі напади відбуваються не вперше

В Інгушетії вже були схожі напади 28 березня та 4 квітня. Двох злочинців під час перестрілок вбили, поранення зазнали четверо силовиків.

Російська влада оголосила в регіоні режим контртерористичної операції.

Стрілянина у Брянську

29 березня на території військової частини у Брянську було два вистріли, внаслідок яких поранили військовослужбовця, що охороняв склади.

У місті ввели план "Сирена" і розшукували чоловіка, одягненого у все темне та зі зброєю. За чотири години виявилось, що у строковика нібито випадково вистрілив товариш по службі, який ніс з ним службу.