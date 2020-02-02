Досі не пробачили Бандеру: чи потеплішають відносини України та Польщі

"Напруга україно-польських відносин є найвищою з часів здобуття Україною незалежності", – сказав польський історик та аналітик Лукаш Адамський у 2018 році.

І справді, між Україною та Польщею існує безліч невирішених історичних питань, які подекуди виливаються у відверте розпалювання ненависті. Зруйновані меморіали воїнам УПА, вандалізм на могилах Львівських орлят, заборона "бандерівської ідеології", погрози міжнародними санкціями, пікети біля посольств тощо.

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Утім, останнім часом градус конфліктів знизився, а президенти обох країн почали акцентувати увагу на спільній "хорошій" історії, де українці та поляки співпрацюють та допомагають одне одному. Але згадаймо, з чого все починалось.

Мабуть, жодна історична постать не викликає стільки суперечок між українцями та поляками, як лідер Організації Українських Націоналістів Степан Бандера. 30 січня 2017 року лідер консервативної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський пригрозив, що Польща блокуватиме всі європейські амбіції України, якщо політики не переглянуть своє ставлення до діячів ОУН-УПА. І ці погрози не були б переконливими, якщо б партія Качинського не мала б більшості у польському парламенті.

"Наше послання дуже чітке: з Бандерою до Європи не ввійдете", – резюмував тоді глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.

Вандалізм на пам’ятнику УПА у Грушовичах / Фото prostir.pl

На тому Польща не зупинилась. У 2018 році сейм ухвалив закон, який передбачає відповідальність за "заперечення злочинів Бандери". За відповідну символіку можна потрапити за грати. В українському МЗС це назвали політизацією історії та закликали до конструктивності.

Таке рішення польського сейму є результатом жорсткої національної політики історичної пам’яті. І вона зачіпає не лише Україну. Зокрема, на цьому ж засіданні пропонували ввести відповідальність за вживання словосполучення "польські концтабори" (коли мають на увазі німецькі концтабори на території Польщі). Прем’єр Ізраїлю розкритикував закон, бо побачив у ньому спробу поляків відхреститись від участі у Голокості.

Окремою частиною політики польської правлячої партії є антикомунізм. Через це нещодавно виник конфлікт між Польщею та Росією.

Друга світова війна

На початку цього року Качинський в інтерв’ю Bild заявив, що вважає Радянський союз винним у розв’язанні Другої світової війни на рівні із Третім Рейхом. Він зазначив, що Росія має виплачувати компенсації так само, як це робить Німеччина.

У Росії на це відреагували різко та нагадали Польщі про те, як вона брала участь у поділі Чехословаччини в рамках Мюнхенської змови 1938 року.

Після перепалки міністрів зовнішніх справ Росія пішла в інформаційну атаку. Питання Другої світової почали по-своєму трактувати російські пропагандисти, присвячувати критиці Польщі цілі сюжети та передачі. Проте, найсильнішим ударом було розсекречення документів про звільнення Варшави.

У цих документах вибірково зібрані свідчення про звірства поляків у німецьких концтаборах. Події Варшавського повстання та звільнення польської столиці подавалися з акцентом на терористичну діяльність польської Армії Крайової та розстріли євреїв з українцями. При цьому, з документів ніби випадали факти антинацистської діяльності поляків.

Розсекречений протокол розвідника 1-го Білоруського фронту від 4 грудня 1944 року

Маніпуляції навколо Другої світової війни давно стали частиною дипломатичних стосунків між Європейськими державами. Сама війна була спричинена багатьма факторами: невдала Версальська система договорів, провал Східного пакту, Мюнхенська змова, пакт Молотова-Ріббентропа тощо. У провині головних агресорів, країн "Осі" – ніхто не сумнівається. Питання полягає у тому, які держави допустили цю трагедію, заохочуючи або ж пригнічуючи народ агресора?