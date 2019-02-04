Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине

Настоящим сюрпризом для многих стало заявление Тиграна Мартиросяна о том, что на канале "Наш" покажут интервью со скандальной Настей Рыбкой – жрицей любви, которая почти потопила империю олигарха Олега Дерипаски.

Честно говоря, на этот пикантный анонс я не обратил бы и внимания, поскольку даже в самый разгар скандала в России, не уделил ему ни единой строки. Но в анонсе Тиграна промелькнул очень интересный момент, а именно вопрос:

Как думаете, кто из действующих кандидатов в президенты Украины – ее друг?

Что же, не так давно я уже излагал основные факторы вмешательства России в президентские выборы в Украине. И данное интервью продемонстрирует собой яркий образец пророссийского СМИ, которое будет использовать информацию дамы легкого поведения для дискредитации одного из кандидатов в президенты. Кого именно – вопрос пока открытый. Но куда интереснее во всей этой предвыборной кутерьме то, кто же такая на самом деле Настя Рыбка, с помощью которой и Дерипаску отправили на дно, и Трампа вспоминали всуе, а теперь уже применяют "бомбу" в Украине.

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Олег Дерипаска

Для начала, стоит вспомнить, что сама Настя Рыбка, при всей своей внешней однозначности, не совсем однозначная особа. Дело в том, что она не только дама, козыряющая компроматом на сильных мира сего, но и автор книги "Дневник по соблазнению миллиардера". Книги, в которой она не просто описывает свои похождения с Олегом Дерипаской, а буквально в почасовом режиме описывает маршрут следования яхты, на которой она находилась с бизнесменом, а также встречи олигарха с партнерами и суть их разговоров.

То есть, дама из эскорта занимается тем, что фиксирует маршрут, записывает разговоры, а после весь этот материал систематизирует и издает в книжном формате? Ничего не смущает? И как тут не вспомнить роман Джейсона Мэттьюса "Красный воробей".

Теперь же эта дама всплывает в компании человека, долгое время обслуживавшего канал NewsOne украинафоба Евгения Мураева. Причем Тигран Мартиросян, в данном случае, уже выполняет роль обслуживающего персонала канала "Наш" – канала политической силы Мураева.



Евгений Мураев / Фото SearchNews

Смешно сказать, но даже оба канала, что NewsOne, что "Наш" – обслуживаются одним и тем же офшором – Demosena Investments Ltd. Что интересно, офшором управляют гражданки Кипра Елена Папахристодулу Псинтру и Зои Иоанну, на которых записан еще один офшор – Bimersano Services Ltd, который является совладельцем российского "Промсвязьбанк", обслуживающего гособоронзаказ МО РФ.

Об этих офшорах предостаточно писали в СМИ, и прямая связь двух телеканалов с российской вотчиной ясна как белый день.

А теперь давайте сложим воедино все части этого увлекательного пазла. Настя Рыбка, ставшая детонатором в деле против Олега Дерипаски, по сути, похоронившая его империю, сразу по возвращению (депортации) в Россию, как носитель безмерного компромата и с репутацией страдалицы за прегрешения, оказывается в компании пророссийского пропагандиста, по жизни вещающего с телеканалов, по сути, связанных с МО РФ. Выводы?

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А выводы крайне просты, особенно с оглядкой на недавнюю историю с таким персонажем как Мария Бутина, сознавшейся в нарушении закона об иностранных агентах в США. Или можно вспомнить позабытую ныне Анну Чапман, российскую разведчицу, отправленную в родные пенаты в 2010 году и нашедшую пристанище на просторах канала для периферийных экспертов-уфологов – "Рен-ТВ". Обертка (легенда), разумеется, другая, но суть и функциональные обязанности идентичны Насти Рыбки.



Анна Чапман – агент русской разведки / Фото specnazspn

При этом Настя Рыбка очень выгодный "боеприпас" для проведения информационных компаний по дискредитации тех или иных лиц. Ведь сделав себе имя на скандале с Олегом Дерипаской, она уже может обойтись без какой либо доказательной базы, обвиняя тех или иных персон в связях с ней. Ее слова в любом случае выстрелят, а фразы СМИ расхватают как горячие пирожки.

А потому не удивительно, что в формате президентских выборов в Украине, используют именно эту "грязную бомбу". Актуальным остается лишь вопрос: на кого будет она сброшена? Но, как мне кажется, с учетом того фактора, что ФСБ допустило Мартиросяна "к ценному телу", это бомбометание будет осуществляться не столько по неудобным Мураеву людям, сколько по неудобным Кремлю кандидатам.

Кто такая Настя Рыбка и что известно о ее задержании?Это эскорт-модель и блогер, гражданка Беларуси. Стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя главы правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, которая принадлежит Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.



25 февраля 2018 года Настю Рыбку, а также блогера Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга.



Провинциальный суд города Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинение Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили условным. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.