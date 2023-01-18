У середу вранці, 18 січня, у Броварах впав гелікоптер ЕС-225 Super Puma, через що загинуло 14 людей та ще понад два десятки осіб було госпіталізовано. В ефірі національного телемарафону журналісти ТСН розповіли історію вихователів, дітей та їхніх батьків, які були в епіцентрі подій під час цієї авіатрощі.

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Як вихователі рятували дітей

Зауважмо, що у сюжеті медійники показали мати врятованої дівчини Ванесси, яка й розповіла про те, як відбувалась героїчна операція. Після того, як вертоліт упав, вихователька з нянечкою відчинили вікно на першому поверсі дитячого садочка та переправляли дітей через нього на вулицю.

Через вікно подіставали дітей у чому були. Повиводили їх у сусідній… Ну, вихователька до себе додому (вивела дітей – 24 Канал),

– сказала жінка.

Відомо, що у такий спосіб вдалось врятувати 10 дітлахів, хоча приміщення вже було у вогні. Також зауважмо, що серед 14 загиблих є одна дитини, а троє дітей все ще перебувають у важкому стані. Їм лікарі надають медичну допомогу.

Я, чесно кажучи, подумала, що то був дрон. Прибігла туди й побачила, що садочок горить, що капець. Я не знала, що з моєю дитиною,

– поділилася мати Ванесси зі журналістами.

Водночас батьки дітей, які вижили та обійшлись мінімальними пораненнями, розповідали, що переживають за психологічний стан своїх дітей. Воно й не дивно, адже ця авіатроща завдала справжнього психологічного удару по ще юній психіці.

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