В среду утром, 18 января, в Броварах упал вертолет ЕС-225 Super Puma, из-за чего погибли 14 человек и еще более двух десятков человек были госпитализированы. В эфире национального телемарафона журналисты ТСН рассказали историю воспитателей, детей и их родителей, которые были в эпицентре событий во время этой авиакатастрофы.

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Как воспитатели спасали детей

Заметим, что в сюжете СМИ показали мать спасенной девушки Ванессы, которая рассказала о том, как происходила героическая операция. После того как вертолет упал, воспитательница с нянечкой открыли окно на первом этаже детского сада и переправляли детей через него на улицу.

Через окно подставляли детей во многом. Вывели их в соседний… Ну, воспитательница к себе домой (вывела детей – 24 Канал),

– сказала женщина.

Известно, что таким образом удалось спасти 10 детей, хотя помещение уже было в огне. Также заметим, что среди 14 погибших есть один ребенок, а трое детей все еще находятся в тяжелом состоянии. Им врачи оказывают медицинскую помощь.

Я, честно говоря, подумала, что это был дрон. Прибежала туда и увидела, что сад горит, что тапочка. Я не знала, что с моим ребенком,

– поделилась мать Ванессы с журналистами.

В то же время родители выживших и обошедшихся минимальными ранениями детей рассказывали, что переживают за психологическое состояние своих детей. Оно и не удивительно, ведь эта авиакатастрофа нанесла настоящий психологический удар по еще юной психике.

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