Як виявилось, двоє парубків побили дитину до втрати свідомості. У 14-річного хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока.

Дивіться також Знайшли 12-річну Настю з Київщини: поїхала на побачення з інтернет-другом і зникла

Яка відповідальність загрожує кривдникам

Поліцейські встановили, що підлітка побили його ровесники – двоє 17-річних жителів села Музичі. Зловмисники не просто завдавали удари хлопцеві, а ще й знімали побиття на відео, яке згодом поширили в мережі.

Нині обом підліткам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

На Київщині жорстко побили 14-річного хлопця / Фото з телеграму Нєбитова

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов закликав батьків дуже уважно ставитися до фактів булінгу та насильства серед дітей.

Самогубство підлітків в Україні: що відомо