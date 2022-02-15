Жінка, яка називає себе сексекстремісткою, вийшла до посольства США 15 лютого. Таким чином вона виступила проти закриття посольств та евакуації персоналу.

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Жінка протестувала 15 лютого / Фото Femen



Жінка була оголеною / Фото Femen



Активіста засудила переїзд посольств / Фото Femen

Як відбувся пікет

Активістка була оголеною. На своєму тілі вона мала написи кольоровими фарбами. У руках тримала пістолет.

Країна, з якої біжать, приречена залишатися з ворогом наодинці. Femen звертається до міжнародного загалу зі слоганом "Don’t be a p*ssy!, – написали у Femen

Поодинокий протест завершився після втручання правоохоронців.

Довідково. Femen – не зареєстрована громадська організація, яка діє в Україні та Європі. Вони відомі своїми епатажними акціями. До активних учасниць організації входить приблизно 10 жінок.



Жінка прийшла під посольство сама / Фото Femen



Пікет тривав до приходу правоохоронця / Фото Femen

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