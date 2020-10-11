Столиця Великої Британії, здається, панікує не так сильно, як інші великі столиці. Але загроза локдауну теж присутня. Міські чиновники жаліються на те, що не можуть ефективно використовувати свої повноваження й карати несвідомих містян.

24 канал розповідає, як і чим живе британська столиця в непевні коронавірусні часи.

Де найбільше хворих по районам Лондону

Кількість захворювань у Лондоні стрімко зростає / Фото InYourArea

У травні лондонці почали повертатися на роботу, але обережно. Синхронно послаблювали локдаун, людям радили уникати міського транспорту. Але метро та автобуси швидко стали переповненими. Зберігати соціальну дистанцію все одно неможливо.

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Так зможе їздити лише 1 людина з 10 в салоні, навіть якщо транспорт працюватиме на повну потужність. Лише в Лондоні користування метро зросло на 8,7% з дня послаблення карантину, але "більшість людей були без масок", розповів один пасажир BBC.

Цікаво, що тодішнім розпорядженням поліції, "офіцери не мають права вимагати дистанціювання на 2 метри" в Англії. В Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії заходи залишалися більш суворими. З іншого боку, зустрічатись на відкритому повітрі могли лише двоє людей, якщо вони живуть в одній оселі або домогосподарстві. Можна було грати в гольф та теніс, але дитячі майданчики все ще були закриті.

Де найбільше хворих в місті Настала осінь, а отже Лондон готується до Настала осінь, а отже Лондон готується до можливого нового карантину. Серед районів у лідерах Редбридж з 93,7 та Річмонд-на-Темзі з 86,4 хворими на 100 тисяч. Причому ще нещодавно у Річмонді були мирні 26,3. Замикає трійку Хакні та Сіті з 84,6.

В найбільшому районі Лондону – Тауер-Хамлетс – видали попередження "не бувати в інших будинках" після зростання до 44,0.

"Дуже тривожно бачити високі цифри зараження, особливо в Редбріджі. Але через низьку доступність тестування, офіційні цифри можуть бути нижчими за реальні, – розповів City AM депутат Вес Стрітінг. – Хоч цього ніхто не хоче, якщо вчені та уряд визнають, що подальші обмеження необхідні, я їх підтримаю".

Джон Круддас, інший депутат, пояснив: у міських рад просто нема повноважень, щоб ефективно впроваджувати, наприклад, носіння масок.

Урядова непослідовність стосовного того, що люди можуть і не можуть робити призводить до нерозуміння з боку суспільства. Відповідно, ситуація погіршується, – сказав Круддас у ефірі City AM.

Спалах в Річмонді стався після того, як IT-система уряду не занесла 16 тисяч нових хворих відразу, а зробила це на вихідних. Їх контакти не відслідковувались. Національне лідерство утримує Манчестер. Середній показник по країні – 125,7 випадків на 100 тисяч людей, загалом захворіло вже півмільйона британців.

Привид нового карантину та нестача тестів

Лондон знову може опинитись в карантині / Фото Sky News

Низьку охопленість тестами підтверджує і мер Садік Хан. Він каже, що у Лондону забрали можливість активного тестування, тому зараз рівень захворюваності нижчий, ніж по всій Англії. Але очільник міста вважає: це тому що Лондон менше тестує людей на ковід. А потрібно більше ніж по країні, зважаючи на кількість населення та розміри столиці. Потужності були перенесені туди, де інфікованих наразі найбільше: до Болтону та Північного Заходу Британії.

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До того ж, компанія Roche, яка займається виготовленням мазків, тестів та реагентів для виявлення COVID-19 та інших аналізів, повідомила про "дуже сильне падіння виробництва" у зв'язку з проблемами у постачальника. Ліквідація проблеми займе два-три тижні.

Очікується, що обмеження введуть по всьому місту, бо Лондон потрапив до так званого "списку спостереження".

Кількість госпіталізованих до інтенсивної терапії стрімко зростає, це вже 200 людей на тиждень; кількість випадків лише в останню п'ятницю вересня склала 620 заражених лондонців. Вірус поширюється у приміських поїздах. Вперше щотижневий показник в Лондоні перевищив 3000 позитивних результатів.

Міністри вже готові посилити заходи, якщо діючі зараз не дадуть ефекту і крива не буде згладжена. Нагадаємо, нині не можна збиратися більше шести людей, а для ресторанів та барів – працювати після 22:00.

З іншого боку, сам Борис Джонсон радше виступає за ідею багатьох локальних карантинів, аніж нового національного. Безробітних скоро може стати біля 4 млн, а уряд не хоче перетинати цю межу.

Без клієнтів та у кризі

Панорама ринку Ліденхол / Фото Wikipedia

Ліденхол – лондонський ринок, який знаходиться в історичному та фінансовому центрі Лондону. Він знаходиться біля Банку Англії, хмарочоса "Корнішон" та страхової компанії Lloyd's of London. До пандемії на ринку було би багато людей, але не зараз. Багато місцевих закладів так ніколи і не відкрилися через малу кількість відвідувачів.

"Це місто-привид", – сказала The Guardian Сьюзі Гріффін, яка тримає на Ліденхол перукарню.

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"Я відчував, що бізнес потроху повертається, але наступного дня він впав зі скелі", – пояснив свій стан містер Гріффін. Інші з ринку продовжили працювати та мати клієнтів і після 22 вересня, але вже наступний тиждень всі були вдома, мало кого цікавили кондитерські вироби в Лідденхолі.

Фінансові компанії, такі як Barclays, PwC та Goldman Sachs вирішили пригальмувати повернення своїх офісів в Англію. Втрата робітників та туристів вдарила по готельному та роздрібному бізнесу в столиці Великої Британії.

Комендантська година вбиває наш сектор, з такими темпами багато хто вийде з бізнесу, – пожаліласьThe Guardian Кейт Ніколлс, виконавча директорка UKHospitality.

Власне, якщо найближчим часом нічого не зміниться, 300 тисяч робочих місць у сфері прийому гостей може бути втрачено. 25% пабів зачиняться, молоді люди до 25 років постраждають найбільше. Професійна організація попрохала Бориса Джонсона відмінити заборону працювати після 22:00. Це вже призвело до падіння продаж на 47% в Лондоні, на 44% – в Шотландії.

"Зимовий сон – геть не варіант для нашої економіки, – відкинула Кетрін Макгіннес з City of London Corporation, що володіє і Лідденхолом. – Так ми створюємо економічну кризу, що може вплинути на ще більшу кількість людей. Потрібно захищати і життя, і засоби для існування".