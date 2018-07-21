Любителів "русского мира" з кожним роком все менше: четверта річниця звільнення Торецька

Чотири роки тому українські військові звільнили місто Торецьк на Донеччині. Тоді воно ще називалося Дзержинськом, і понад три місяці було під контролем бойовиків. Військові провели спецоперацію, вибили бойовиків з будівель. Нині місто розвивається, там працюють всі установи, а на свято звільнення до міста з'їхалися волонтери та військові.

14 квітня 2014 року місцеві маргінали починають групуватись і готуватись до захоплень адміністративних будівель.

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Полковник МВС Павло Панасюк намагається заспокоїти сепаратистів, проте запевняв, що протидіяти їхньому так званому волевиявленню міліція не буде. І вже скоро над містом встановлюють прапор псевдореспубліки.

В окупації місто прожило до 21 липня, аж поки 33 бійців зі складу 34 Криворізького тербату і 8 спецпризначенців з 73 Морського центру спецоперацій вибили терористів на Горлівку.

Сьогодні, 21 липня, ж місто відзначає річницю цього бою. На тому місці, де українська армія зазнала перших втрат. На святі є місцеві активісти, волонтери та бійці 24 бригади імені Короля Данила, котрі зараз боронять місто. Жителі Торецька, які одразу почали допомагати українській армії, згадують перші дні після деокупації.

Боже, які хлопці були гарні, які дисципліновані. Була тривога "в укриття" і вони нам дали свої найнадійніші позиції,

– сказала волонтерка Галина Студеннікова.

На святкуванні і дорослі, і діти фотографуються зі зброєю та бойовою технікою 24 бригади, а на концерт приїздять зірки всеукраїнського масштабу.

"Хтось краще почуває себе не з кулеметом, а з гітарою в руках. Я вважаю, що в цій війні, справжній народній війні кожен українець має воювати на своєму місці й оскільки я музикант, то повинен підтримувати цих хлопців, цих звичайних людей у цих містах своєю піснею і словом" – зазначив фронтмен гурту "TaRuta" Євген "Їжак" РОМАНЕНКО.

Місцеві кажуть, що любителів "русского мира" щороку меншає, а тих, хто дякує українському воїнству у місті все більше.