Російський режисер-пропагандист Микита Михалков заявив, що протести у Білорусі організували люди, які займаються деструктивною діяльністю. А фото протестів, на його "професійну" думку, домалювали за допомогою комп'ютерної графіки.

Михалков називає себе "професіоналом", тому аргументує, що йому "можна вірити". Про це режисер заявив у своїй програмі на ютюбі.

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Чому Михалков впевнений, що на фото протестів когось "домалювали"

Михалков сумнівається в масштабах протестів у Білорусі. Він переконує, що на фотографіях активісти за допомогою графіки штучно додавали людей. Як доказ режисер показав фото, на якому люди стоять навіть там, де мали б бути фонтани. У своєму відео Михалков закликав глядачів звернути увагу на прогалини між протестувальниками.

Це я вам кажу як професіонал. Ви можете мені повірити. Подивіться на фотографію, яке море людей. Тепер зверніть увагу на прогалину у першому ряді, між ногами. Не може бути, щоб там була така кількість людей та давала б такий просвіт. Це абсолютно чиста комп'ютерна графіка,

– заявив Михалков.

Михалков не вірить у результати президентських виборів у Білорусі

Режисер також зазначив, що він не визнає результатів президентських виборів у Білорусі. За словами пропагандиста, самопроголошений чинний президент країни Олександр Лукашенко сфальсифікував результати, щоб бути попереду президента Росії Володимира Путіна на 1%.

А навіщо ну вже така фальш? Щоб показати, що за тебе голосує більше, ніж за президента Росії на 1%?

– поставив риторичне питання своїм глядачам Михалков.

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Відповідь опозиційних білоруських ЗМІ на звинувачення Михалкова

На фотографіях, які як доказ використання комп'ютерної графіки показував Михалков, справді "домалювали" людей. Проте це фото зробили редактори спеціально для передачі пропагандиста. Справжнє фото опублікували у телеграм-каналі Euroradio.

Коротко про протести в Білорусі